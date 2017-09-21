النفط يتراجع بفعل زيادة المخزونات [21/سبتمبر/2017] واشنطن - سبأ:

تراجعت أسواق النفط اليوم الخميس، تحت وطأة ارتفاع مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة، إضافة إلى صعود الدولار، الذي قد ينال من استهلاك الوقود في الدول التي تستخدم عملات أخرى.



وبحلول الساعة 06:56 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 56.12 دولار للبرميل، بانخفاض 17 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة عن الإغلاق السابق.



وهبطت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا، أو 0.2 بالمئة إلى 50.58 دولار للبرميل.



وقال المتعاملون إن ارتفاع الدولار دفع برنت للانخفاض، في حين تأثر غرب تكساس بزيادة مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة.



وزادت مخزونات النفط الخام التجارية بالولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي وارتفعت 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر إلى 472.83 مليون برميل.



وفي غضون ذلك، تعافى إنتاج النفط الأميركي بدرجة كبيرة من الإغلاقات، التي أعقبت الإعصار "هارفي" ليصل إلى 9.51 مليون برميل يوميا من 8.78 مليون برميل يوميا مباشرة بعد أن ضربت العاصفة الساحل الأميركي على خليج المكسيك.



لكن المتعاملين قالوا إن الخام الأميركي تلقى بعض الدعم من تراجع حاد في مخزونات البنزين بلغ 2.1 مليون برميل لتسجل 216.19 مليون برميل.

سبأ