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محمد طاهر أنعم :  إحتفال 21 سبتمبر إنعتاق من التبعية والإرتهان للخارج
[21/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
أكد عضو الهيئة العليا لحزب الرشاد السلفي العلامة محمد طاهر أنعم أن الإحتفال بـ 21 سبتمبر هو إحتفاء بالإنعتاق من التبعية والإرتهان للخارج.

وقال " خلال القرنين الماضيين كان الإستعمار أجنبيا خالصا وكانت الجيوش تأتي من خلف البحار لتحتل البلدان وتمتص خيراتها وتهين أهلها، فلما أثارت الشعوب المستعمرة وبدأت بالتحرر والإستعمار اخترع الغرب أنظمة عملية مرتهلة تنفذ سياسات بإسم الوطنية وتفرض أجندتها بإسم المصلحة الشعبية".

وأضاف " من أبرز تلك الأنظمة المرتهلة النظام السعودي الذي حاول بكل وسيلة التدخل في شؤون اليمن منذ عقود وأن يطوع سياساتنا ومواقفنا لصالح الغرب ومصالحه، لكننا فهمنا اللعبة الإستعمارية وقررنا اللا نكون جزء منها واستوعبنا الدرس فعملنا على التحرر ".

وأشار إلى أن اليمن خلال 40 عاما من التبعية والإرتهان لنظام آل سعود لم يحقق شيء، بل ظل في ذيل قائمة دول العالم الفاشلة إقتصاديا وتنمويا .. وقال " لقد دعموا الفاسدين والمتنفذين والمجرمين وصنعوا مراكز نفوذ متفردة على الدولة وكان من هم خارج إطار القانون والنظام، وغذوا الصراعات المناطقية والطائفية والشطرية ووقفوا ضد الوحدة اليمنية وأجهضوا حركة نظام إبراهيم الحمدي التصحيحية وكان نظام آل سعود يسابق الزمن للإفساد والتخريب في اليمن بكل قوة وسرعة وجهد".

وأضاف " رغم أننا سلمنا له بلادنا واستسلمنا لتدخلاته وسيطرته إلا أنه كان نظاما لئيما حرص بكل إهتمام على إذلالنا ".

وأكد أنه مهما دفعنا اليوم من ثمن وواجهنا من ألم فإن كلما نجده أقل وأهون من الطريق الذي كنا نسير فيه .

وقال" اليوم نرى بعد ليل العدوان الحالك أن فجر الحرية يكاد يشرق ونشتم رائحة الحرية والإستقلال، فما أجمل نسيم التحرر من نظام آل سعود وقول كلمة لا في وجه المتغطرس الظالم رغم رائحة البارود وأشلاء الدم وما أجمل وأكرم أن تعيش في بلدك حرا وقد فهمت خطط عدوك وتسعى للتخلص منها، صرنا نطرب اليوم حين تتحرك الصواريخ الباليستية باتجاه مواقع المعتدين وتقصف بوارجهم وسفنهم ".
سبأ
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