عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العبادي يعلن انطلاق المرحلة الأولى من عمليات تحرير الحويجة





أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم انطلاق العمليات العسكرية لتحرير مدينة الحويجة شمال العراق من تنظيم “داعش” الإرهابي.



وجاء في بيان للعبادي نقلته وسائل إعلام عراقية “مع فجر يوم عراقي جديد نعلن انطلاق المرحلة الأولى من عملية تحرير الحويجة وفاء لعهدنا لشعبنا بتحرير كامل الأراضي العراقية وتطهيرها من عصابات داعش الإرهابية”.



ولقت العبادي إلى الانتصارات التي تحققها القوات العراقية التي تخوض “أكثر من معركة تحرير في وقت واحد وتحرز الانتصار بعد الانتصار” مشيرا إلى أن “بشرى نصر جديد تلوح في الأفق”.



يذكر أن تنظيم “داعش” الإرهابي ما زال يسيطر على قضاء الحويجة ونواحي الرشاد والعباسي والزاب والرياض، وتعتبر تلك المناطق معاقل التنظيم التي يتخذها قاعدة لمهاجمة محافظة صلاح الدين وأطراف كركوك فيما أكد مسؤولون عسكريون عراقيون جاهزية القوات العراقية للبدء بعملية تحرير تلك المناطق.

سبأ [21/سبتمبر/2017] بغداد - سبأ:سبأ