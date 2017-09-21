رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدوري الإسباني..ريال مدريد ينهزم في عقر داره أمام بيتيس مدريد - سبأ:



فاز ريـال بيتيس على ريـال مدريد بهدف في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.



وفشل ريـال في الوصول إلى شباك بيتيس في الشوط الأول رغم عودة هدافه كريستيانو رونالدو الذي غاب عن الجولات الأربع الأولى بسبب الإيقاف.



ولم يستطع الريـال الذي لعب على أرضه هز شباك بيتيس في الشوط الثاني أيضا بل تراجع أداء نجومه ليعطي الفرصة لخصمه بالتفوق عليه وحصد النقاط الثلاث.



وبهذه النتيجة يكون ريـال مدريد قد اضاع فرصة تقليص الفارق مع برشلونة الذي لديه “15” نقطة وتراجع إلى المركز السابع ب”8″ نقاط في ترتيب الليغا.

سبأ [21/سبتمبر/2017]سبأ