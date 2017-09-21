كوريا الشمالية تصف خطاب ترامب بـ"نباح كلب" [21/سبتمبر/2017] بيونغ يانغ - سبأ:

استخف وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ بتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير بلاده ووصفه بأنه "نباح كلب"، مؤكدا أن بيونغيانغ لن يردعها هذا الخطاب.







وفي خطاب اتسم بالعدائية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول رسم ترامب صورة قاتمة للعالم وعبر عن نهج غلب عليه طابع المواجهة والتهديد للتعامل مع التحديات الدولية هدد فيه ب”محو” كوريا الديمقراطية ب”الكامل” وقوبل برفض وادانات دولية واسعة.







ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ري يونغ هو قوله للصحفيين أمس “هناك مثل يقول إن القافلة تسير والكلاب تنبح” مضيفا “إذا كانوا يحاولون إحداث صدمة لنا بصوت نباح كلب فانهم بلا شك لديهم أحلام كلاب”.







وتشهد شبه الجزيرة الكورية حالة من التوتر الشديد جراء المناورات العسكرية الامريكية الكورية الجنوبية المتكررة فضلا عن التهديدات الأمريكية العدائية المتواصلة ضد كوريا الديمقراطية وقيام واشنطن مؤخرا بنشر منظومة (ثاد) الصاروخية في أراضي كوريا الجنوبية وهو ما تعتبره بيونغ يانغ تهديدا لأمنها القومي.

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