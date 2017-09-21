50 دولة توقع على معاهدة لحظر السلاح النووي في مقر الأمم المتحدة [21/سبتمبر/2017] نيويورك - سبأ:

وقعت نحو 50 دولة أمس معاهدة لحظر السلاح النووي، بعد أن رفضت الدول التسع التي تملك السلاح النووي، المشاركة في المفاوضات.







وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال حفل توقيع المعاهدة بمقر الأمم المتحدة،" إن هذه المعاهدة ذات الأبعاد الرمزية تشكل حجر زاوية في جهود نزع الأسلحة النووية".. مشيرا إلى أن العالم يحتاج المزيد من العمل لكي يتخلص من مخزونه البالغ 15 ألف رأس نووي.







وأضاف غوتيريش "يجب أن نواصل هذا الطريق الصعب نحو القضاء على الترسانات النووية".







ورفضت كل من الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل التوقيع على المعاهدة.







يشار إلى أن الأمم المتحدة تبنّت هذه المعاهدة يوم 7 يوليو الماضي ، بعد موافقة نحو ثلثي الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية.







وتدخل أول معاهدة دولية من نوعها بشأن حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ فور المصادقة عليها من قبل الدول الخمسين.

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