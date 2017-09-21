ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 21 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:18:23م
الرئيس الصماد : ثورة 21 سبتمبر ولدت في ظروف بالغة التعقيد
قال الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى " إن الظروف التي ولدت فيها ثورة الـ 21 من سبتمبر كانت بالغة التعقيد، مما فاقم من التدخل الخارجي في القرار الوطني والانتهاك لسيادة اليمن ".
لافروف: روسيا ستواصل دعم (خطة العمل المشتركة) بشأن الاتفاق النووي مع إيران
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن روسيا ستواصل بثبات دعم (خطة العمل المشتركة)بشأن الاتفاق النووي مع إيران
النفط يتراجع بفعل زيادة المخزونات
تراجعت أسواق النفط اليوم الخميس، تحت وطأة ارتفاع مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة، إضافة إلى صعود الدولار، الذي قد ينال من استهلاك الوقود في الدول التي تستخدم عملات أخرى.
الدوري الإسباني..ريال مدريد ينهزم في عقر داره أمام بيتيس
فاز ريـال بيتيس على ريـال مدريد بهدف في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.
آخر الأخبار:
عجز الميزان التجاري للجزائر في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017
ظريف: الولايات المتحدة لم تنفذ تعهداتها بموجب الاتفاق النووي
محمد طاهر أنعم :  إحتفال 21 سبتمبر إنعتاق من التبعية والإرتهان للخارج
العبادي يعلن انطلاق المرحلة الأولى من عمليات تحرير الحويجة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
الدوري الإسباني..ريال مدريد ينهزم في عقر داره أمام بيتيس
[21/سبتمبر/2017] مدريد - سبأ:

فاز ريـال بيتيس على ريـال مدريد بهدف في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.







وفشل ريـال في الوصول إلى شباك بيتيس في الشوط الأول رغم عودة هدافه كريستيانو رونالدو الذي غاب عن الجولات الأربع الأولى بسبب الإيقاف.







ولم يستطع الريـال الذي لعب على أرضه هز شباك بيتيس في الشوط الثاني أيضا بل تراجع أداء نجومه ليعطي الفرصة لخصمه بالتفوق عليه وحصد النقاط الثلاث.







وبهذه النتيجة يكون ريـال مدريد قد اضاع فرصة تقليص الفارق مع برشلونة الذي لديه “15” نقطة وتراجع إلى المركز السابع ب”8″ نقاط في ترتيب الليغا.
سبأ
  المزيد من (رياضة)
الدوري الإسباني..ريال مدريد ينهزم في عقر داره أمام بيتيس
منتخب الناشئين يكتسح نظيره القطري في تصفيات كأس آسيا
تدشين بطولة أعياد سبتمبر على كأس الرئيس الصماد
المنتخب الأول يواصل معسكره بالقاهرة ويواجه المقاصة ودياً
موجوروزا تسحق بويج في طوكيو وبليسكوفا تتقدم بنجاح
روسيا تستعيد مقعدها في مجلس الفيفا
ميسي يسجل رباعية في فوز ساحق على إيبار
بولونيا /يفرمل/ إنتر ميلانو في الدوري الإيطالي
مدرب منتخب الناشئين: جئنا للمنافسة على التأهل لنهائيات كأس آسيا
المنتخب الوطني للناشئين يستهل تصفيات كأس آسيا بمواجهة مضيفه القطري
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة عشرات المواطنين بغارات العدوان خلال الساعات الماضية
[21/سبتمبر/2017]
مؤسسة موانئ البحر الأحمر تنفي منع استقبال السفن في ميناء الحديدة
[21/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف خيام للبدو بمديرية كتاف في صعدة
[20/سبتمبر/2017]
قافلة غذائية كبری من قبائل محافظة صنعاء للمرابطين في الجبهات
[20/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 42 غارة على حرض وميدي
[20/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by