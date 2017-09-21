كلمة الأحزاب: ثورة 21 سبتمبر تحطمت على صخرتها المخططات التآمرية [21/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أكدت كلمة الأحزاب والتنظيمات السياسية التي ألقاها مجاهد القهالي أن ثورة الـ 21 من سبتمبر تحطمت على صخرتها المخططات التآمرية على اليمن أرضا وإنسانا .



وقال " يشرفني أن أحييكم بتحية الثورة التي أنتم شعلتها ووقودها، لقد إنطلقت ثورة الـ 21 من سبتمبر مجددة لطموحات الشعب ومعبرة عن أحلامه، إنها الثورة التي تحطمت على صخرتها المخططات التآمرية على اليمن أرضا وإنسانا ".



وأكد أن الشعب اليمني لا يعرف الإستسلام مهما كانت قوة المعتدين والمستكبرين .. داعيا إلى رفد الجبهات وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية.



كما دعا القهالي الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى تحمل المسؤولية في هذه المرحلة والعمل على إيقاف العدوان والحرب العبثية والاستعراضية ورفع الحصار والحظر الجوي عن اليمن.



وطالب بتشكيل لجان تحقيق في الجرائم التي إرتكبها تحالف العدوان في اليمن بإعتبارها جرائم حرب ضد الإنسانية والرجوع عن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن الذي ساهم في تجويع الشعب اليمني.



وجدد تأكيد الأحزاب والتنظيمات السياسية على أن أي حوار قادم برعاية الأمم المتحدة لا يمكن أن يتم إلا بعد إيقاف العدوان وفك الحصار ورفع الحظر الجوي على اليمن .. وقال" نمد أيدينا للسلام والحوار السلام العادل الذي لا ينتقص من سيادتنا وقرارنا ".



وحيا أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مواقع العزة والشرف وعلى خطوط النار وفي الوديان الذين يسطرون بدمائهم الزكية أروع الملاحم البطولية والتي قهرت الغزاة والمحتلين وقوى التطرف.

سبأ