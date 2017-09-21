ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 21 - سبتمبر - 2017 الساعة 10:46:23ص
رئيس الثورية العليا: نؤكد أننا جمهوريون وندعو لرفع الأعلام الوطنية
نقل رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي تحيات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي إلى الحشود الجماهيرية المشاركة في حفل العيد الثالث لثورة الـ 26 من سبتمبر بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.
لافروف: روسيا ستواصل دعم (خطة العمل المشتركة) بشأن الاتفاق النووي مع إيران
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن روسيا ستواصل بثبات دعم (خطة العمل المشتركة)بشأن الاتفاق النووي مع إيران
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1015 ) بقيمة 227 ملياراً و718 مليوناً و780 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
منتخب الناشئين يكتسح نظيره القطري في تصفيات كأس آسيا
اكتسح المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم شباك نظيره القطري بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب النادي العربي في العاصمة القطرية الدوحة مستضيفة مباريات المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً.
آخر الأخبار:
مفتي الديار اليمنية يدعو إلى مزيد من التلاحم
رئيس الوزراء : الحكومة معنية برعاية أسر الشهداء والمناضلين
استشهاد وإصابة عشرات المواطنين بغارات العدوان خلال الساعات الماضية
انتصارات جديدة للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
لافروف: روسيا ستواصل دعم (خطة العمل المشتركة) بشأن الاتفاق النووي مع إيران
[21/سبتمبر/2017] موسكو - سبأ:
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن روسيا ستواصل بثبات دعم (خطة العمل المشتركة)بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم كما نقلت وكالة سبوتنيك أن لافروف أعلن خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الست وإيران الذي عقد في نيويورك امس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ان موسكو “تواصل العمل من أجل الحفاظ على ثبات الاتفاق النووي الإيراني”.

وأشار البيان إلى “انه تم خلال الاجتماع استعراض التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو الذي يؤكد امتثال إيران الصارم بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي” مضيفا إن “هذا يهيئ الظروف لضمان التنفيذ الكامل لتلك الأمور التي افتتحت من خلال هذا الاتفاق في المجالات الاقتصادية والسياسية وفي ميدان الأمن”.

وكان لافروف اعرب في تصريحات للصحفيين على هامش الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة فى نيويورك أمس الأول عن قلق بلاده ازاء موقف واشنطن المتشدد حيال الاتفاق النووى الإيراني وقال “سندافع عن هذه الوثيقة وعن هذا الاجماع الذي جعل المجتمع الدولي يتنفس الصعداء والذى عزز حسب قناعتنا الاستقرار الإقليمى والأمن الدولى بشكل عام”.

من جهتها أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بعد اللقاء الوزاري للسداسية الدولية وإيران أن الاتفاق النووي الايراني يعمل كما يجب معتبرة ان هناك “بعض الثغرات التي تبقى خارجه “.

بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال مؤتمر صحفي في نيويورك ان تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية “تؤكد التزام إيران بالاتفاق النووي” مشيرا الى ان الولايات المتحدة “ملتزمة” هي الأخرى به.

وكان الرئيس الامريكى دونالد ترامب فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول جدد تهجمه على إيران واطلاقه التصريحات المعادية لها معتبرا ان الاتفاق النووى الايرانى كان واحدا من أسوأ الصفقات أحادية الجانب التى قامت بها ودخلتها الولايات المتحدة في التاريخ .
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
منظمة الفاو تدعو إلى عدم التساهل مع هدر الأغذية في العالم
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الاقصى 
الاتحاد الاوروبي يؤكد دعمه لوحدة العراق وسيادة اراضيه 
الشرطة البريطانية تعتقل ثلاثة اشخاص على خلفية تفجير مترو لندن
كندا تتلقى 27 الف طلب لجوء منذ يوليو الماضي
الصين تقول إنها تتمسك بالحل السلمي لقضية كوريا الشمالية
"ماريا" يحدث دمارا واسعا في الدومنيكا ويتحرك باتجاه الجزر العذراء
رئيس وزراء كندا: سلوك كوريا الشمالية متهور ويهدد السلم العالمي
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بالقدس ومواجهات واصابات في ابو ديس ويعتقل 13 فلطسينيا
المكسيك تعلن ارتفاع ضحايا الزلزال الى 224 قتيلا
العدوان السعودي على اليمن
مفتي الديار اليمنية يدعو إلى مزيد من التلاحم
[21/سبتمبر/2017]
استشهاد وإصابة عشرات المواطنين بغارات العدوان خلال الساعات الماضية
[21/سبتمبر/2017]
مؤسسة موانئ البحر الأحمر تنفي منع استقبال السفن في ميناء الحديدة
[21/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف خيام للبدو بمديرية كتاف في صعدة
[20/سبتمبر/2017]
قافلة غذائية كبری من قبائل محافظة صنعاء للمرابطين في الجبهات
[20/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by