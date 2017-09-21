لافروف: روسيا ستواصل دعم (خطة العمل المشتركة) بشأن الاتفاق النووي مع إيران [21/سبتمبر/2017] موسكو - سبأ:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن روسيا ستواصل بثبات دعم (خطة العمل المشتركة)بشأن الاتفاق النووي مع إيران.



وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم كما نقلت وكالة سبوتنيك أن لافروف أعلن خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الست وإيران الذي عقد في نيويورك امس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ان موسكو “تواصل العمل من أجل الحفاظ على ثبات الاتفاق النووي الإيراني”.



وأشار البيان إلى “انه تم خلال الاجتماع استعراض التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو الذي يؤكد امتثال إيران الصارم بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي” مضيفا إن “هذا يهيئ الظروف لضمان التنفيذ الكامل لتلك الأمور التي افتتحت من خلال هذا الاتفاق في المجالات الاقتصادية والسياسية وفي ميدان الأمن”.



وكان لافروف اعرب في تصريحات للصحفيين على هامش الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة فى نيويورك أمس الأول عن قلق بلاده ازاء موقف واشنطن المتشدد حيال الاتفاق النووى الإيراني وقال “سندافع عن هذه الوثيقة وعن هذا الاجماع الذي جعل المجتمع الدولي يتنفس الصعداء والذى عزز حسب قناعتنا الاستقرار الإقليمى والأمن الدولى بشكل عام”.



من جهتها أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بعد اللقاء الوزاري للسداسية الدولية وإيران أن الاتفاق النووي الايراني يعمل كما يجب معتبرة ان هناك “بعض الثغرات التي تبقى خارجه “.



بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال مؤتمر صحفي في نيويورك ان تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية “تؤكد التزام إيران بالاتفاق النووي” مشيرا الى ان الولايات المتحدة “ملتزمة” هي الأخرى به.



وكان الرئيس الامريكى دونالد ترامب فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول جدد تهجمه على إيران واطلاقه التصريحات المعادية لها معتبرا ان الاتفاق النووى الايرانى كان واحدا من أسوأ الصفقات أحادية الجانب التى قامت بها ودخلتها الولايات المتحدة في التاريخ .

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