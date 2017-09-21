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مفتي الديار اليمنية يدعو إلى مزيد من التلاحم
[21/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
دعا مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين كافة أبناء الشعب اليمني إلى مزيد من التلاحم والحفاظ على الجبهة الداخلية ووحدة الصف في مواجهة العدوان .

وقال " إن العدو يراهن على تمزيق الوحدة واللحمة الوطنية " .. مطالبا المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بالمزيد من العطاء ومضاعفة الجهود من أجل مكافحة الفساد .

وأكد أن مكافحة الفساد لا يقل أهمية عن مواجهة الأعداء في جبهات القتال بإعتبارها تمثل أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر .

وأضاف " عندما يسود الفساد ويستشري في كل مفاصل الدولة وتستهدف المؤسسة العسكرية في أعلى هرمها، يكون هناك إسراف من قبل النافذين تتحول عائدة البترول إلى أرصدة في بنوك الخارج، عندها تعم الفوضى والفساد وتستهدف الهوية اليمنية ويصادر القرار السيادي، حينها تصبح الثورة واجبة وضرورية وقد خرج اليمنيون في يوم الـ 21 من سبتمبر ضد الظلم والإستكبار والفساد ".

وأشار إلى أن قوى الإستكبار العالمي استطاعت أن تقضي على الثورات العربية وأن تحرف مسارها وأن تستبدل عملائها بالعملاء .

وقال العلامة شرف الدين شمس الدين " لكنها لما وجدت شعبا يمنيا قويا عصيا عليها فشلت في كل مؤامراتها ولجأت إلى محاولة تفكيك اليمن إلى ما يسمى بأقاليم ودويلات وإبطال المنظومة الدفاعية وهيكلة الجيش اليمني، لتشن بعد ذلك عدوانا غاشما على الشعب اليمني".
سبأ
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