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رئيس الوزراء : الحكومة معنية برعاية أسر الشهداء والمناضلين
[21/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور جماهير الشعب اليمني وقائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي والرئيس الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح بأعياد الثورة اليمنية المباركة 21 سبتمبر ، 26 سبتمبر و14 أكتوبر .



كما هنأ رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها في الاحتفال بالعيد الثالث لثورة 21 سبتمبر كل القيادات التي ساهمت و تسهم من أجل أن يبقى اليمن مستقلا بعيدا عن الوصاية وأن يصدر قراره بكل حرية وعزيمة من هنا من صنعاء عاصمة اليمن الموحد وليس من أي عاصمة عربية أخرى .

وقال الدكتور بن حبتور " ما كان لهذه الثورة أن تتحقق إلا بالدماء الزكية وأرواح الشهداء الذين سطروا ملاحم كبيرة في مسيرة الشعب اليمني العظيم "، مؤكدا أن الحكومة معنية برعاية أسر الشهداء والمناضلين الذين ضحوا من أجل هذه الثورات كلها .

وأضاف "وبهذه المناسبة نوصل رسالتنا للعالم أن الأحرار في اليمن هم من يصنعون الثورة وليس أولئك النفر القابعين في فنادق الرياض أو أبو ظبي أو أي عاصمة عربية أخرى وعليهم أن يعرفوا أنهم مؤقتين فقط والثابت هو الشعب اليمني بكل قواه الحية" .

وتابع قائلا " من هنا من صنعاء يتم تصدير سطور الثورة وكلماتها وأفكارها العظيمة وعلى العالم أن يدرك أن لا سلام قادم في اليمن إلا متى ما تم التفاهم الحقيقي مع العاصمة صنعاء وليس عاصمة أخرى ".

وأكد رئيس الوزراء أن الرياض وأبو ظبي معنية بالجلوس مع قيادات صنعاء لحل أي اشكالية , وإيقاف العدوان والحصار الذي فرض على الشعب اليمني .

وأشار إلى ما تشهده المحافظات الجنوبية والشرقية من احتلال مباشر من قبل المحتل السعودي والإماراتي الذي ينكل بالمواطنين الشرفاء في تلك المحافظات واذلالهم .

ولفت الدكتور بن حبتور إلى أن الأحرار هنا وفي تلك المحافظات قادمون على تحرير كل شبر من اليمن ولن يتنازلون عن أي قطعة من الارض اليمنية على الاطلاق ، وسيدافعون عنها ويقاتلون من أجلها .

وأعرب في ختام كلمته عن تمنياته بديمومة الثورة وتواصل العمل من أجل الأهداف الكبيرة لثورات 21 و 26 سبتمبر و 14 أكتوبر
سبأ
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