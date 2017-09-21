رئيس الثورية العليا: نؤكد أننا جمهوريون وندعو لرفع الأعلام الوطنية [21/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:



نقل رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي تحيات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي إلى الحشود الجماهيرية المشاركة في حفل العيد الثالث لثورة الـ 26 من سبتمبر بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.







وقال رئيس الثورية العليا " ننقل لكم سلام قائد الثورة، وشكره لكم على حضوركم ويقدر لكم هذا الموقف الأسطوري، الذي يدلل على حبكم لوطنكم وقيادتكم وأنكم تقفون جنبا إلى جنب مع أولئك الأبطال في جبهات العزة والكرامة ".







وأضاف " أتينا أيضا لنؤكد على مضامين متعددة أننا جمهوريون وندعو خلال الأعياد السبتمبرية وعيد أكتوبر إلى أن رفع أعلام اليمن في كل مكان، فليس أجدر بأحد منكم أن يرفع علم وطنه، وليس أولئك الذين يتشدقون برفع الأعلام والذين لا يجدر بهم أن يتحدثوا عن ذلك وهم يغرقون في سبات بفنادق الرياض".







وجدد محمد علي الحوثي التأكيد على أن الثورة مستمرة .. وقال " إننا مع الأمن والإستقرار وسيتحقق لشبعنا كل ما يصبوا إليه في المستقبل ".

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