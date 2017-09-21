استشهاد وإصابة عشرات المواطنين بغارات العدوان خلال الساعات الماضية [21/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

استشهد وأصيب عشرات المواطنين في غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ستة آخرين جراء ثماني غارات لطيران العدوان استهدفت منازل المواطنين في منطقة القدم بمديرية الحشوة محافظة صعدة .







وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن ست غارات على خيام للبدو في منطقة مرر بمديرية كتاف وست غارات أخرى على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة ، و شن غارتين جنوب شرق معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز .







وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء ، و 42 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .

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