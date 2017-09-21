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انتصارات جديدة للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية
[21/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات جديدة في مختلف الجبهات الداخلية وما وراء الحدود خلال الساعات الماضية أسفرت عن مصرع وإصابات عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة وتدمير آلياتهم واغتنام أسلحتهم .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إعلام العدوان السعودي اعترف بمصرع ثمانية من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود هم:
طويش هادي يحيى الغزواني ، نواف محمد مسلوب رويشد العنزي ، رئيس رقباء محمد بن مروعي حسين خردلي ، محمد رحيل العواجي العنزي ، جندي أول محمد أحمد آل فروان العسيري ، حسين محمد السحاري ، خالد وجعان السحاري ، مبارك بن صالح بن رميح ال عليان القحطاني .

كما أصيب في تلك المواجهات الملازم نايف سعد ذعار الذويبي ، الملازم أول تركي مشحن ، البضيعي البقمي ، الجندي علي عبدالله العطر البريكي ، محمد سلطان المرزوقي ، الجندي أول فاهد أحمد علي بن خوتيم العاطفي ، الرقيب محيميد بن مقيليب بن علي الحلافي ، جبران أحمد سحاري ، بندر جبران سحاري ، علي البريكي ، حمود البريكي .

وأكد المصدر أن أبطال الجيش واللجان تمكنوا من كسر زحف لجيش العدو السعودي باتجاه موقع الشرفة في نجران نتج عنه سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وأسر عدد منهم ، فيما أستهدف قصف مدفعي تجمعات العدو السعودي في المخروق الصغير ، رقابة السديس ، معسكر رجلا و التبة البيضاء .

وذكر المصدر أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخي أوراغان وصلية صواريخ كاتيوشا على بليالين في نجران ، كما تم إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا على متارس الجيش السعودي في موقع الشرفة وتم وتدمير آلية عسكرية سعودية في موقع الربيع بالشبكة .

وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية نوعية على موقع مستحدث في نعشا بجيزان أدت إلى تكبيد قوى العدوان خسائر بشرية ومادية واغتنام أسلحة متنوعة .

ووفقاً للمصدر تم إطلاق صلية صواريخ وقذائف مدفعية على تجمعات الجيش السعودي في موقع أم القطب الشرقية ، جبل جحفان ، قرية الراحة ، مركز جلاح ومرابض المدفعية في قرية وعلان .

وصد أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفاً سعودياً بمشاركة مرتزقة سودانيين على الحثيرة والرمضة وما جاورها في جيزان مسنوداً بطيران الأباتشي الذي قصف بأكثر من 60 صاروخا ، نتج عنه مصرع عدد من المرتزقة بينهم سودانيين ، كما تم استهداف تحصينات العدو السعودي في الربوعة بعسير .

ولفت المصدر إلى مصرع قائد ما يسمى باللواء 147 العميد تركي عبدالله المهشمي في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم بمنطقة الخنجر محافظة الجوف ، في حين نفذ أبطال الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع المرتزقة في معسكر السلان نتج عنها سقوط قتلى في صفوفهم .


وقصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة في منطقة الصيرتين بمديرية الصلو ، شمال غرب معسكر خالد بمديرية موزع بمحافظة تعز محققة إصابات مباشرة ، كما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي .
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