السلطة المحلية بذمار تنعي مدير محو الأمية السابق علي الهاملي [21/سبتمبر/2017] ذمار - سبأ:

نعت قيادة السلطة المحلية بمحافظة ذمار مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار السابق علي أحمد حامد الهاملي الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز 55 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن بمجال التربية والتعليم.



وأشادت السلطة المحلية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ، بمناقب الفقيد وماتمتع به دماثة الخلق والنزاهة والإخلاص في عمله بالمجال التربوي ، وإسهاماته في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع.



وأشار البيان إلى أن الفقيد يعد أحد رواد العمل التربوي والتعليمي، ومن القيادات التي أسهمت في خدمة قطاع التربية والتعليم بالمحافظة، وإنشاء مراكز محو الأمية و الخدمة الريفية وتعليم الخياطة في المديريات .



ولفت البيان إلى المواقف الوطنية المشرفة للفقيد ودوره في نشر جرائم العدوان الغاشم بحق الشعب اليمني في عدة دول زارها ونظم فيها وقفات احتجاجية.



وعبر البيان عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

سبأ