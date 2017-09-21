رئيس الثورية العليا: نؤكد أننا جمهوريون وندعو لرفع الأعلام الوطنية نقل رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي تحيات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي إلى الحشود الجماهيرية المشاركة في حفل العيد الثالث لثورة الـ 26 من سبتمبر بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء. لافروف: روسيا ستواصل دعم (خطة العمل المشتركة) بشأن الاتفاق النووي مع إيران أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن روسيا ستواصل بثبات دعم (خطة العمل المشتركة)بشأن الاتفاق النووي مع إيران تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1015 ) بقيمة 227 ملياراً و718 مليوناً و780 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً . منتخب الناشئين يكتسح نظيره القطري في تصفيات كأس آسيا اكتسح المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم شباك نظيره القطري بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب النادي العربي في العاصمة القطرية الدوحة مستضيفة مباريات المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً.