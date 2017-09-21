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تتابع قوافل الكرم إلى ميدان السبعين لتسيير أكبر قافلة دعم للجبهات
[21/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
يتتابع وصول قوافل الكرم والعطاء من كافة محافظات الجمهورية إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء برفقة الحشود الجماهيرية المشاركة في الاحتفال بالعيد الثالث لثورة 21 سبتمبر ، وتسيير أكبر قافلة دعم للمرابطين في الجبهات .
حيث تم تخصيص الميدان الترابي المحاذي لميدان السبعين لقوافل الدعم التي لاتزال تصل حتى هذه اللحظة لتسيير أكبر قافلة غذائية وطبية وعينية دعماً ومساندة لأبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والشرف .
سبأ