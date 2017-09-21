ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 21 - سبتمبر - 2017 الساعة 10:46:23ص
رئيس الثورية العليا: نؤكد أننا جمهوريون وندعو لرفع الأعلام الوطنية
نقل رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي تحيات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي إلى الحشود الجماهيرية المشاركة في حفل العيد الثالث لثورة الـ 26 من سبتمبر بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.
لافروف: روسيا ستواصل دعم (خطة العمل المشتركة) بشأن الاتفاق النووي مع إيران
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن روسيا ستواصل بثبات دعم (خطة العمل المشتركة)بشأن الاتفاق النووي مع إيران
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1015 ) بقيمة 227 ملياراً و718 مليوناً و780 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
منتخب الناشئين يكتسح نظيره القطري في تصفيات كأس آسيا
اكتسح المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم شباك نظيره القطري بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب النادي العربي في العاصمة القطرية الدوحة مستضيفة مباريات المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً.
آخر الأخبار:
مفتي الديار اليمنية يدعو إلى مزيد من التلاحم
رئيس الوزراء : الحكومة معنية برعاية أسر الشهداء والمناضلين
استشهاد وإصابة عشرات المواطنين بغارات العدوان خلال الساعات الماضية
انتصارات جديدة للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تتابع قوافل الكرم إلى ميدان السبعين لتسيير أكبر قافلة دعم للجبهات
[21/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

يتتابع وصول قوافل الكرم والعطاء من كافة محافظات الجمهورية إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء برفقة الحشود الجماهيرية المشاركة في الاحتفال بالعيد الثالث لثورة 21 سبتمبر ، وتسيير أكبر قافلة دعم للمرابطين في الجبهات .







حيث تم تخصيص الميدان الترابي المحاذي لميدان السبعين لقوافل الدعم التي لاتزال تصل حتى هذه اللحظة لتسيير أكبر قافلة غذائية وطبية وعينية دعماً ومساندة لأبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والشرف .
سبأ
  المزيد من (محلي)
مفتي الديار اليمنية يدعو إلى مزيد من التلاحم
رئيس الوزراء : الحكومة معنية برعاية أسر الشهداء والمناضلين
رئيس الثورية العليا: نؤكد أننا جمهوريون وندعو لرفع الأعلام الوطنية
استشهاد وإصابة عشرات المواطنين بغارات العدوان خلال الساعات الماضية
انتصارات جديدة للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية
السلطة المحلية بذمار تنعي مدير محو الأمية السابق علي الهاملي
إستهداف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في نجران وعسير
الحشود الجماهيرية تواصل التوافد إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء
وصول حشود وقوافل محافظة البيضاء إلى العاصمة
مؤسسة موانئ البحر الأحمر تنفي منع استقبال السفن في ميناء الحديدة
العدوان السعودي على اليمن
مفتي الديار اليمنية يدعو إلى مزيد من التلاحم
[21/سبتمبر/2017]
استشهاد وإصابة عشرات المواطنين بغارات العدوان خلال الساعات الماضية
[21/سبتمبر/2017]
مؤسسة موانئ البحر الأحمر تنفي منع استقبال السفن في ميناء الحديدة
[21/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف خيام للبدو بمديرية كتاف في صعدة
[20/سبتمبر/2017]
قافلة غذائية كبری من قبائل محافظة صنعاء للمرابطين في الجبهات
[20/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by