ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 21 - سبتمبر - 2017 الساعة 09:07:30ص
الحشود الجماهيرية تواصل التوافد إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء
تواصل الحشود الجماهيرية التوافد إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء للمشاركة في الإحتفال الكبير بمناسبة العيد الثالث لثورة الـ 21 من سبتمبر.
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بالقدس ومواجهات واصابات في ابو ديس ويعتقل 13 فلطسينيا
شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، اجراءاتها العسكرية القمعية في مدينة القدس المحتلة، خصوصا عند بوابات بلدتها القديمة، وسط انتشار واسع لعناصر وحداتها الخاصة، واندلاع مواجهات في بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة، تركزت في شارع المدار
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1015 ) بقيمة 227 ملياراً و718 مليوناً و780 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
منتخب الناشئين يكتسح نظيره القطري في تصفيات كأس آسيا
اكتسح المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم شباك نظيره القطري بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب النادي العربي في العاصمة القطرية الدوحة مستضيفة مباريات المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً.
آخر الأخبار:
إستهداف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في نجران وعسير
وصول حشود وقوافل محافظة البيضاء إلى العاصمة
مؤسسة موانئ البحر الأحمر تنفي منع استقبال السفن في ميناء الحديدة
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بينهم سودانيين بكسر زحف لهم بجيزان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إستهداف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في نجران وعسير
[21/سبتمبر/2017] نجران - سبأ:
إستهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في نجران وعسير.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية إستهدفت بصلية من الصواريخ تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في ذو رعين قبالة منفذ الخضراء.

وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صلية الصواريخ على تجمعات للجنود السعوديين في مجمع الربوعة بعسير.

ولفت المصدر إلى أنه تم إحراق آلية عسكرية سعودية خلال التصدي لزحف مرتزقة الجيش السعودي على الشرفة في نجران.
سبأ
  المزيد من (محلي)
الحشود الجماهيرية تواصل التوافد إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء
وصول حشود وقوافل محافظة البيضاء إلى العاصمة
مؤسسة موانئ البحر الأحمر تنفي منع استقبال السفن في ميناء الحديدة
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بينهم سودانيين بكسر زحف لهم بجيزان
مصرع وإصابة وأسر عدد من جنود العدو السعوي بكسر زحف لهم بنجران
أكثر من عشرة آلاف سيارة تحمل مواطنين دخلت العاصمة للإحتفال بثورة الـ٢١ من سبتمبر
انطلاق الحشود من تعز يتقدمها المحافظ الجندي للعاصمة صنعاء
قائد الثورة : ليكن الحضور في ميدان السبعين رسالة شعب يأبى الإذلال والهوان
حفل إيقاد شعلة العيد الثالث لثورة 21 سبتمبر بميدان التحرير
فعالية بصنعاء بعنوان جامعة 21 سبتمبر من ثمار الثورة (مصحح)
العدوان السعودي على اليمن
مؤسسة موانئ البحر الأحمر تنفي منع استقبال السفن في ميناء الحديدة
[21/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف خيام للبدو بمديرية كتاف في صعدة
[20/سبتمبر/2017]
قافلة غذائية كبری من قبائل محافظة صنعاء للمرابطين في الجبهات
[20/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 42 غارة على حرض وميدي
[20/سبتمبر/2017]
القطاع الصحي بصنعاء يقدم قافلة دوائية للمرابطين في الجبهات
[20/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by