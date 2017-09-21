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إستهداف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في نجران وعسير
[21/سبتمبر/2017] نجران - سبأ:
إستهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في نجران وعسير.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية إستهدفت بصلية من الصواريخ تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في ذو رعين قبالة منفذ الخضراء.
وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صلية الصواريخ على تجمعات للجنود السعوديين في مجمع الربوعة بعسير.
ولفت المصدر إلى أنه تم إحراق آلية عسكرية سعودية خلال التصدي لزحف مرتزقة الجيش السعودي على الشرفة في نجران.
سبأ