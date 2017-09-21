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الحشود الجماهيرية تواصل التوافد إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء
[21/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
تواصل الحشود الجماهيرية التوافد إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء للمشاركة في الإحتفال الكبير بمناسبة العيد الثالث لثورة الـ 21 من سبتمبر.
واكتظت مداخل العاصمة صنعاء بالحشود التي لا تزال تتدفق من مختلف محافظات الجمهورية للمشاركة في إحياء هذه المناسبة الوطنية، ومعها قوافل الدعم لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مواقع العزة والشرف.
وحملت الحشود الجماهيرية الأعلام الوطنية والشعارات المؤكدة على وحدة الصف الوطني وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته وإستمرار صمود الشعب اليمني والمضي في تحقيق أهداف الثورة في الخروج من التبعية والوصاية الخارجية.
سبأ