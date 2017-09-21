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وصول حشود وقوافل محافظة البيضاء إلى العاصمة
[21/سبتمبر/2017] صنعاء سبأ:
وصلت الحشود الشعبية من أبناء محافظة البيضاء والقوافل الغذائية إلى العاصمة صنعاء للمشاركة في الاحتفال بالعيد الثالث لثورة 21 سبتمبر.
وأثناء الوصول إلى العاصمة أكد محافظ البيضاء علي المنصوري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أهمية دعم الجبهات بالمال والرجال دفاعاً عن الوطن في مواجهة العدوان السعودي الغاشم .
وأشار إلى أن أبناء المحافظة قدموا العديد من قوافل العطاء التي اشتملت على المواد الغذائية والتموينية و المواشي والأغنام بالإضافة إلى قافلة طبية وعلاجية متكاملة دعما و إسنادا للمرابطين في مختلف جبهات الشرف والعزة والكرامة .
وثمن المحافظ المنصوري التضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته .
سبأ