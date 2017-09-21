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آخر تحديث: الخميس، 21 - سبتمبر - 2017 الساعة 09:07:30ص
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مؤسسة موانئ البحر الأحمر تنفي منع استقبال السفن في ميناء الحديدة
[21/سبتمبر/2017] الحديدة - سبأ:
نفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية الأخبار المضللة التى تروجها المواقع الإخبارية والقنوات التلفزيونية التابعة للعدوان بمنع دخول السفن لتفريغ حمولتها في ميناء الحديدة .

وقال مصدر مسئول في المؤسسة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) : إن ميناء الحديدة يعمل بشكل طبيعي ولا صحة للتضليل الإعلامي لوسائل إعلام العدوان حول منع دخول السفن لتفريغ حمولتها .

وأكد أن الميناء يدار بقيادة مدنية متخصصة وممتثلة للمنظومة الدولية لأمن الموانئ (ISPS) وتخضع السفن المرتادة له لإجراءات رقابية من الأمم المتحدة (UNVIM) وهو ميناء مدني وشريان حياة اليمنيين .

وأوضح المصدر أن الميناء يعمل وفق آلية لدخول السفن حسب وقت وتاريخ الوصول إلى الغاطس بدقة ومهنية عالية ، و تعطى الأولوية للمواد الغذائية والإغاثية في الأرصفة التجارية ويتم استقبال الناقلات النفطية في الأرصفة المعدة لاستقبال المشتقات النفطية.

وأشار إلى أن قوات تحالف العدوان تفرض تصاريح للسفن الداخلة إلى الميناء في إجراء مخالف لقرارات الأمم المتحدة بهدف خلق بيئة طاردة للملاحة البحرية في الميناء وعرقلة وتأخير دخول السفن ما يؤدي إلى نقص كبير في وصول المواد الغذائية والدوائية والإغاثية و يزيد معاناة الشعب اليمني .

وطالب المصدر وسائل الإعلام بتحرى المصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة خاصة في ظل الظروف الراهنة جراء استمرار العدوان وحصار ه الجائر منذ أكثر من 900 يوم .
سبأ
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