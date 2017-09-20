قائد الثورة : ليكن الحضور في ميدان السبعين رسالة شعب يأبى الإذلال والهوان دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي جماهير الشعب اليمني إلى الحضور المشرف والكبير في العيد الثالث لثورة الـ 21 من سبتمبر بالعاصمة صنعاء للتعبير عن الحرية والكرامة والعزة وثبات الشعب في مواجهة العدوان. الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بالقدس ومواجهات واصابات في ابو ديس ويعتقل 13 فلطسينيا شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، اجراءاتها العسكرية القمعية في مدينة القدس المحتلة، خصوصا عند بوابات بلدتها القديمة، وسط انتشار واسع لعناصر وحداتها الخاصة، واندلاع مواجهات في بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة، تركزت في شارع المدار تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1015 ) بقيمة 227 ملياراً و718 مليوناً و780 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً . منتخب الناشئين يكتسح نظيره القطري في تصفيات كأس آسيا اكتسح المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم شباك نظيره القطري بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب النادي العربي في العاصمة القطرية الدوحة مستضيفة مباريات المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً.