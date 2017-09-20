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مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بينهم سودانيين بكسر زحف لهم بجيزان
[21/سبتمبر/2017] جيزان - سبأ :
تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحف للجيش السعودي على الحثيرة والرمضة وما جاورها بجيزان.
وأكد مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) صد زحف سعودي على الحثيرة والرمضة وما جاورها ومصرع أعداد من المرتزقة بينهم سودانيين.
وأشار المصدر إلى أن طيران الأباتشي قصف بأكثر من 60 صاروخا لإسناد المرتزقة في الزحف على الحثيرة وما جاورها.
وبين المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات وتحصينات الجيش السعودي في الربوعة بعسير، محققة إصابات مباشرة.
سبأ