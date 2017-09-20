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آخر تحديث: الخميس، 21 - سبتمبر - 2017 الساعة 01:40:13ص
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  محلي
مصرع وإصابة وأسر عدد من جنود العدو السعوي بكسر زحف لهم بنجران
[21/سبتمبر/2017] نجران - سبأ :
كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحف للجيش السعودي على موقع الشرفة ، فيما اطلقت القوة الصاروخية صاروخين أوروغان على بليالين بنجران.

وأكد مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) كسر زحف للجيش السعودي وسقوط قتلى وجرى وأسرى من الجيش السعودي خلال كسر زحف لهم على مواقع الشرفة.

وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اطلقت صاروخي أوروغان وصلية من صواريخ الكاتيوشا على بليالين بنجران.

سبأ
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