|
أكثر من عشرة آلاف سيارة تحمل مواطنين دخلت العاصمة للإحتفال بثورة الـ٢١ من سبتمبر
[21/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
توافدت على العاصمة صنعاء منذ الصباح حشود كبيرة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية للإحتفال بالذكرى الثالثة لثورة الـ ٢١ من سبتمبر المجيدة.
وبحسب إحصائية أولية لوزارة الداخلية فقد بلغ عدد السيارات التي دخلت من منافذ العاصمة والمحملة بالمواطنين للإحتفال بهذه المناسبة الوطنية، منذ صباح الأربعاء وحتى الساعة التاسعة من مساء الخميس عشرة ألاف و900 سيارة.
وقد توزعت السيارات على النحو التالي :
القادمة عبر نقطة الازرقين/1071سيارة
عبر نقطة يسلح/1200سيارة
عبر قاع القبتين/255 سيارة
عبر الصباحة/565 سيارة
عبر خشم البكرة/27 سيارة
عبر بيت انعم/227 سيارة
عبر جهة المطار/70سيارة
الوافدة من محافظة البيضاء
ا-مربع البيضاء120سيارة،عدد الاشخاص690
2-مربع السواديه190سيارة
،عدد الاشخاص816
3-مربع رداع334 سيارة ،عدد الاشخاص1761
الإجمالي 644سيارة
عدد الاشخاص3270
السيارات القادمة من الضالع/120سيارة
من إب/1504 تحمل وفود وكذلك30سيارة تحمل أدوية وكذلك10دينات مواد غذائية
من ذمار/1500سيارة
من ريمه/410سيارة
وتوقعت وزارة الداخلية دخول أضعاف هذا العدد خلال الساعات القادمة.
سبأ