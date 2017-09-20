أكثر من عشرة آلاف سيارة تحمل مواطنين دخلت العاصمة للإحتفال بثورة الـ٢١ من سبتمبر [21/سبتمبر/2017]



صنعاء - سبأ :

توافدت على العاصمة صنعاء منذ الصباح حشود كبيرة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية للإحتفال بالذكرى الثالثة لثورة الـ ٢١ من سبتمبر المجيدة.



وبحسب إحصائية أولية لوزارة الداخلية فقد بلغ عدد السيارات التي دخلت من منافذ العاصمة والمحملة بالمواطنين للإحتفال بهذه المناسبة الوطنية، منذ صباح الأربعاء وحتى الساعة التاسعة من مساء الخميس عشرة ألاف و900 سيارة.



وقد توزعت السيارات على النحو التالي :



القادمة عبر نقطة الازرقين/1071سيارة



عبر نقطة يسلح/1200سيارة



عبر قاع القبتين/255 سيارة



عبر الصباحة/565 سيارة



عبر خشم البكرة/27 سيارة



عبر بيت انعم/227 سيارة



عبر جهة المطار/70سيارة



الوافدة من محافظة البيضاء



ا-مربع البيضاء120سيارة،عدد الاشخاص690



2-مربع السواديه190سيارة



،عدد الاشخاص816



3-مربع رداع334 سيارة ،عدد الاشخاص1761



الإجمالي 644سيارة



عدد الاشخاص3270



السيارات القادمة من الضالع/120سيارة



من إب/1504 تحمل وفود وكذلك30سيارة تحمل أدوية وكذلك10دينات مواد غذائية



من ذمار/1500سيارة



من ريمه/410سيارة



وتوقعت وزارة الداخلية دخول أضعاف هذا العدد خلال الساعات القادمة.



سبأ