[21/سبتمبر/2017]
تعز - سبأ :
انطلقت الحشود من أبناء محافظة تعز يتقدمها المحافظ عبده الجندي المتجهة إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء للمشاركة في العيد الثالث لثورة 21 سبتمبر، وكذا قوافل الدعم لأبطال الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من مختلف مديريات المحافظة.
وكان المحافظ الجندي قد تفقد أوضاع الحديقة العامة بالحوبان ومنشآتها المختلفة التي تعد متنفسا لأبناء المحافظة.
كما اطلع المحافظ على سير الأداء بحديقة الحيوان والتغذية المقدمة للحيوانات والطيور.. مؤكدا على أهمية مضاعفة الجهود والاهتمام بالحيوانات ورعايتها في جوانب التغذية والصحة والنظافة .
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