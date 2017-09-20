محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حفل إيقاد شعلة العيد الثالث لثورة 21 سبتمبر بميدان التحرير صنعاء - سبأ :

أقيم بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء مساء اليوم حفل إيقاد شعلة ثورة 21 سبتمبر في ذكراها الثالثة.



وفي الحفل الذي حضره رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري وعدد من المسئولين والقيادات العسكرية والأمنية .. هنأ وزير الشباب والرياضة حسن زيد القيادة السياسية والشعب اليمني والقوات المسلحة واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والكرامة الذين يسطرون أروع الملاحم دفاعا عن اليمن بهذه المناسبة.



وأشار إلى أهمية الإحتفال بهذه المناسبة الوطنية التي يلمس الجميع ثمارها في الصمود بأكثر من 40 جبهة عسكرية وما تحقق من أمن وإستقرار عجزت عن تحقيقه دول وأنظمة ديكتاتورية.



وكان شباب وفتيات الكشافة والمرشدات قدموا عرض شبابي كشفي وإرشادي .. وهتفوا بشعارات عبرت عن أهمية هذه المناسبة الوطنية.



عقب ذلك قام رئيس هيئة الأركان العامة ووزير الشباب والرياضة بإيقاد شعلة العيد الثالثة لثورة 21 سبتمبر.



وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قال رئيس هيئة الأركان العامة " كم هو عظيم وشعبنا يحتفي مبتهجاً بإيقاد الشعلة الثالثة لثورة الـ21 من سبتمبر أن نستذكر مآثر ثورتنا المباركة التي تفجرت بإرادة شعبنا اليمني وأن نتذكر عظمة وقداسة هذه الثورة التي ستبقى متلألئة بعبق المد الثوري المتحرر من التبعية والوصاية إلى الأبد".



وأضاف " نستذكر في هذه المناسبة ما قدمه شهداؤنا الأبرار ومقاتلينا الأشاوس المرابطون في جبهات العزة والكرامة والذين رووا بدمائهم الزكية تربة وطننا الغالي وهم يواجهون أعتى عدوان بربري، وخاضوا ولا زالوا معه أشرس المعارك دفاعاً عن هذه الشعلة وعن عزة وكرامة شعبنا واستقلال قرارنا الوطني ".



وقال " وها نحن اليوم نجدد إيقاد شعلة ثورتنا المباركة لتشتعل متوهجةً بعزائم وحماسة أولي البأس الشديد من رجالنا الأشداء المرابطين في جبهات الصمود والمواجهة مع الغزاة والمعتدين الذين هيهات أن تمر مشاريعهم أو تنطلي مؤامراتهم على شعبنا ومقاتلينا الأبطال وستظل هذه الشعلة نبراساً تستقي منه أجيالنا كل معاني العزة والحرية والكرامة ".

سبـأ [20/سبتمبر/2017]سبـأ