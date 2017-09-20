ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 21 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:04:41ص
قائد الثورة : ليكن الحضور في ميدان السبعين رسالة شعب يأبى الإذلال والهوان
دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي جماهير الشعب اليمني إلى الحضور المشرف والكبير في العيد الثالث لثورة الـ 21 من سبتمبر بالعاصمة صنعاء للتعبير عن الحرية والكرامة والعزة وثبات الشعب في مواجهة العدوان.
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بالقدس ومواجهات واصابات في ابو ديس ويعتقل 13 فلطسينيا
شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، اجراءاتها العسكرية القمعية في مدينة القدس المحتلة، خصوصا عند بوابات بلدتها القديمة، وسط انتشار واسع لعناصر وحداتها الخاصة، واندلاع مواجهات في بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة، تركزت في شارع المدار
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1015 ) بقيمة 227 ملياراً و718 مليوناً و780 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
منتخب الناشئين يكتسح نظيره القطري في تصفيات كأس آسيا
اكتسح المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم شباك نظيره القطري بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب النادي العربي في العاصمة القطرية الدوحة مستضيفة مباريات المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً.
آخر الأخبار:
انطلاق الحشود من تعز يتقدمها المحافظ الجندي للعاصمة صنعاء
حفل إيقاد شعلة العيد الثالث لثورة 21 سبتمبر بميدان التحرير
فعالية بصنعاء بعنوان جامعة 21 سبتمبر من ثمار الثورة (مصحح)
تدشين بطولة أعياد سبتمبر على كأس الرئيس الصماد
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
حفل إيقاد شعلة العيد الثالث لثورة 21 سبتمبر بميدان التحرير
[20/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

أقيم بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء مساء اليوم حفل إيقاد شعلة ثورة 21 سبتمبر في ذكراها الثالثة.

وفي الحفل الذي حضره رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري وعدد من المسئولين والقيادات العسكرية والأمنية .. هنأ وزير الشباب والرياضة حسن زيد القيادة السياسية والشعب اليمني والقوات المسلحة واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والكرامة الذين يسطرون أروع الملاحم دفاعا عن اليمن بهذه المناسبة.

وأشار إلى أهمية الإحتفال بهذه المناسبة الوطنية التي يلمس الجميع ثمارها في الصمود بأكثر من 40 جبهة عسكرية وما تحقق من أمن وإستقرار عجزت عن تحقيقه دول وأنظمة ديكتاتورية.

وكان شباب وفتيات الكشافة والمرشدات قدموا عرض شبابي كشفي وإرشادي .. وهتفوا بشعارات عبرت عن أهمية هذه المناسبة الوطنية.

عقب ذلك قام رئيس هيئة الأركان العامة ووزير الشباب والرياضة بإيقاد شعلة العيد الثالثة لثورة 21 سبتمبر.

وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قال رئيس هيئة الأركان العامة " كم هو عظيم وشعبنا يحتفي مبتهجاً بإيقاد الشعلة الثالثة لثورة الـ21 من سبتمبر أن نستذكر مآثر ثورتنا المباركة التي تفجرت بإرادة شعبنا اليمني وأن نتذكر عظمة وقداسة هذه الثورة التي ستبقى متلألئة بعبق المد الثوري المتحرر من التبعية والوصاية إلى الأبد".

وأضاف " نستذكر في هذه المناسبة ما قدمه شهداؤنا الأبرار ومقاتلينا الأشاوس المرابطون في جبهات العزة والكرامة والذين رووا بدمائهم الزكية تربة وطننا الغالي وهم يواجهون أعتى عدوان بربري، وخاضوا ولا زالوا معه أشرس المعارك دفاعاً عن هذه الشعلة وعن عزة وكرامة شعبنا واستقلال قرارنا الوطني ".

وقال " وها نحن اليوم نجدد إيقاد شعلة ثورتنا المباركة لتشتعل متوهجةً بعزائم وحماسة أولي البأس الشديد من رجالنا الأشداء المرابطين في جبهات الصمود والمواجهة مع الغزاة والمعتدين الذين هيهات أن تمر مشاريعهم أو تنطلي مؤامراتهم على شعبنا ومقاتلينا الأبطال وستظل هذه الشعلة نبراساً تستقي منه أجيالنا كل معاني العزة والحرية والكرامة ".

سبـأ
  المزيد من (محلي)
انطلاق الحشود من تعز يتقدمها المحافظ الجندي للعاصمة صنعاء
قائد الثورة : ليكن الحضور في ميدان السبعين رسالة شعب يأبى الإذلال والهوان
فعالية بصنعاء بعنوان جامعة 21 سبتمبر من ثمار الثورة (مصحح)
طيران العدوان يستهدف خيام للبدو بمديرية كتاف في صعدة
قافلة غذائية كبری من قبائل محافظة صنعاء للمرابطين في الجبهات
طيران العدوان يشن 42 غارة على حرض وميدي
القطاع الصحي بصنعاء يقدم قافلة دوائية للمرابطين في الجبهات
اليمن يحتفل بذكرى الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم
وزير الإعلام: الإعلام شهد تطورا ملحوظا منذ ثورة الـ21من سبتمبر
وزير الدفاع ورئيس الأركان يرفعان برقية لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف خيام للبدو بمديرية كتاف في صعدة
[20/سبتمبر/2017]
قافلة غذائية كبری من قبائل محافظة صنعاء للمرابطين في الجبهات
[20/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 42 غارة على حرض وميدي
[20/سبتمبر/2017]
القطاع الصحي بصنعاء يقدم قافلة دوائية للمرابطين في الجبهات
[20/سبتمبر/2017]
غارتان لطيران العدوان على موزع بتعز
[20/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by