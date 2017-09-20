فعالية بصنعاء بعنوان جامعة 21 سبتمبر من ثمار الثورة (مصحح) [20/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

نظمت بصنعاء اليوم فعالية علمية بعنوان "جامعة 21 سبتمبر من ثمار الثورة"، في إطار الإحتفال بأعياد الثورة.



وفي الفعالية التي حضرها عدد من وكلاء المحافظة والأكاديميين والمشائخ وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة .. أشار محافظ صنعاء حنين قطينة إلى أهمية الإحتفاء بثورة الـ 21 سبتمبر التي أفشلت مشروع تقسيم اليمن والإرتهان للخارج.



ولفت إلى أن جامعة 21 سبتمبر تعد إحدى ثمار هذه الثورة .. مؤكدا أنه سيتم إرسال قافلة غذائية للمرابطين في مختلف جبهات الشرف والبطولة من مديريات المحافظة.



من جانبه أشار رئيس جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية الدكتور ياسر عبدالغني إلى أن الجامعة تمثل ثمرة من ثمار هذه الثورة.



واستعرض الإجازات التي حققتها الجامعة منذ إنشاءها.. لافتا إلى أن الجامعة ثورة بحد ذاتها في تغيير الأنظمة والقوانين الجامدة الخاصة بالاستيعاب حيث وصل الاستيعاب في كلية الطب وحدها إلى 600 طالب في العام الأول من اصل الف و 700 طالب قوام كافة الكليات وامتلاكها لأحدث نظام تعليمي الكتروني - التعليم المبنى على المشكلات.



وثمن دعم رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزيرا الأشغال غالب مطلق والتعليم العالي حسين حازب.. مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي وافقت على تدشين كلية التخدير.. لافتا إلى وضع حجر الأساس لكلية الأسنان والمعامل بتمويل جزئي من محافظة صنعاء.



فيما أشار الدكتور أمين الغوش في كلمة الأكاديميين والطالب عبدالله روضان في كلمة أبناء الشهداء من الطلاب إلى أن ثورة 21 سبتمبر هي إمتداد للثورات السابقة، وثمنت اهتمام قيادة الجامعة بأبناء الشهداء.



تخلل الفعالية قصائد شعرية للطالبتين زينة السالمي وأمة الرحيم المحطوري وعادل بن صبر، وريبورتاج عن التعليم المبني على المشكلات.



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