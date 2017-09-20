رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منتخب الناشئين يكتسح نظيره القطري في تصفيات كأس آسيا الدوحة - سبأ :





اكتسح المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم شباك نظيره القطري بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب النادي العربي في العاصمة القطرية الدوحة مستضيفة مباريات المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً.



ورغم تقدم منتخب قطر بهدف في الدقيقة السابعة من زمن المباراة إلا أن رد المنتخب الوطني كان قوياً بتسجيله ستة أهداف افتتحها في الدقيقة 18 وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 27 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم اليمن بهدفين مقابل هدف.



وفي الشوط الثاني استمر تفوق المنتخب الوطني الذي قدم مستوى متميز، وسجل أربعة أهداف متتالية حيث أضاف الثالث في الدقيقة 68 وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 83، والهدف الخامس بعدها بثلاث دقائق فقط، فيما سجل المدافع القطري الهدف السادس بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.



بهذه النتيجة تصدر المنتخب الوطني للناشئين المجموعة الخامسة برصيد ثلاثة نقاط ليقترب كثيراً من التأهل إلى نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في ماليزيا العام القادم، فيما ظل رصيد المنتخب القطري بدون نقاط.



وينهي المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بعد غد الجمعة بمواجهة منتخب بنجلاديش في ثاني مباريات المجموعة التي تغيب عنها منتخب الإمارات بسبب الأزمة السياسية بين دولة الخليج.



ويكفي المنتخب الوطني للناشئين التعادل مع نظيره البنجلاديشي لينتزع بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة إلى نهائيات كأس آسيا 2018.

سبـأ [20/سبتمبر/2017]سبـأ