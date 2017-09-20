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  رياضة
تدشين بطولة أعياد سبتمبر على كأس الرئيس الصماد
[20/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

دشن وزراء الشباب والرياضة حسن زيد والمالية الدكتور صالح شعبان والثروة السمكية محمد الزبيري اليوم بنادي وحدة صنعاء بطولة أعياد سبتمبر لكرة القدم على كأس الرئيس الصماد.

يشارك في البطولة التي ينظمها فرع اتحاد كرة القدم بأمانة العاصمة وتقام على ملعبي ناديي 22مايو ووحدة صنعاء بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، أندية الأمانة: الوحدة، الاهلي، آزال، اليرموك، شعب صنعاء، الشعب، 22 مايو، والعروبة.

وفي التدشين أكد وزير الشباب والرياضة أهمية هذه البطولة التي تقام بمناسبة أعياد الثورة اليمنية 21 سبتمبر و26 سبتمبر .. مبيناً أن هذه الفعالية تعبر عن صمود الشباب اليمني في وجه قوى الشر والعدوان وتجسيداً لعظمة الشعب اليمني.

وأشار إلى أن الوزارة إحتفلت قبل أيام بفرسان المنتخب الوطني لإلتقاط الأوتاد الذي توج بذهبيات تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لكأس العالم والتي أقيمت بسلطنة عمان الشهر الماضي .. مشيداً بجهود مجلس إدارة نادي وحدة صنعاء ممثلاً برئيسه أمين جمعان الذي جعل من النادي نموذج رائع يفتخر به.

وانطلقت منافسات البطولة بالمباراة الإفتتاحية وتمكن فيها أهلي صنعاء من الفوز على فريق آزال بخمسة أهداف دون رد، سجلها سعيد المنصوب (هدفين)، أبو بكر النزيلي، أحمد المدم، وزكريا طفطوف.

بهذه النتيجة تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لمواجهة الفائز من مباراة شعب صنعاء واليرموك التي تجرى غداً الخميس ضمن دور الثمانية الذي يشهد أيضاً مواجهة تجمع فريقي الوحدة والشرطة على ملعب نادي 22 مايو.

حضر التدشين أمين عام المجلس المحلي أمانة العاصمة أمين جمعان ونائب وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيواني، ووكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة عبدالرحمن الحسني، والقائم بأعمال وكيل قطاع الشباب عبدالله الدهبلي، ورئيس فرع اتحاد كرة القدم بأمانة العاصمة راجح القدمي، وعددا من الشخصيات الرياضية والاجتماعية.

سبـأ
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