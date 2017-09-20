[20/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
قدم القطاع الصحي بمحافظة صنعاء اليوم قافلة دوائية للمرابطين في جبهات الصمود.
تحتوي القافلة المقدمة من كافة المستشفيات والمرافق الصحية ومكاتب الصحة بالمديريات على كميات من الادوية والمحاليل الطبية.
وأثناء تسيير القافلة أكد مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر أن رفد الجبهات بالأدوية والمحاليل أقل ما يمكن تقديمه للمرابطين في جبهات العزة والشرف .. مشيدا بالتضحيات التي يقدمونها في سبيل الدفاع عن الارض والعرض.
فيما أشار نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور طلال الجبري ومدير الرعاية الصحية الأولية الدكتور أحمد شرف الدين إلى أن القافلة تحركت إلى ميدان السبعين احتفاء بالذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر ضمن القافلة الكبرى التي ستقدمها المحافظة.
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