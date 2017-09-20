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اليمن يحتفل بذكرى الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم
[20/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

احتفلت الجمهورية اليمنية مع سائر البلدان العربية والإسلامية مساء اليوم بذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم.

وفي الإحتفال الذي نظمته وزارة الأوقاف والإرشاد ومكتبها بأمانة العاصمة مساء اليوم في الجامع الكبير بصنعاء، أكد نائب وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ فؤاد ناجي على عظمة مناسبة الهجرة النبوية ومكانتها وما تحمله من قيم ومعاني سامية في نفوس أبناء الأمة.

وأشار إلى أهمية إحياء هذه المناسبة الدينية والتذكير بمدلولاتها العظيمة وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها الأمة .. لافتا إلى ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان من قبل السعودية وحلفائها إستهدف البشر والشجر والحجر إلى جانب ما يفرضه من حصار ضاعف من معاناة اليمنيين وأوضاعهم المعيشية.

ولفت العلامة ناجي إلى تزامن الإحتفال بالهجرة النبوية مع إحتفال الشعب اليمني بثورة الـ 21 سبتمبر .

فيما أشار وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الإرشاد الشيخ العزي راجح إلى دلالات الهجرة النبوية وما تحمله من عبر ودروس متجددة في الحياة الإنسانية .

ولفت إلى أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عقب وصوله المدينة المنورة أرسى قيم التآخي والتراحم والتكافل .

من جانبه استعرض مدير عام الوعظ والإرشاد الدروس والعبر من ذكرى الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم والعمل بها كمنهاج حياة.

وأوضح أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام نور يهتدي به الناس كما ورد في القرآن الكريم قال تعالى " قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ".

وأكد الموشكي أهمية أن تدرس ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وتطبق في حياتنا العملية كسلوك نقتدي ونتأسى به قال تعالى" لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ".

سبـأ
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