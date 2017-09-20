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وزير الإعلام: الإعلام شهد تطورا ملحوظا منذ ثورة الـ21من سبتمبر
[20/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ :
 أكد وزير الإعلام أحمد حامد أن وسائل الإعلام الوطنية شهدت تطورا ملحوظا منذ ثورة الـ21 من سبتمبر التي كرست مفهوم الولاء الوطني الصحيح لدى الإعلام بالرغم من استهدافها الممنهج من قبل العدوان السعودي الأمريكي.


وأوضح وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ثورة الـ21من سبتمبر جعلت من المواطن والوطن محور اهتمام وسائل الإعلام الوطني وأصبح ذلك مقياس نجاحها .

وأضاف إن وسائل الإعلام قدمت خلال السنوات الثلاث الماضية مستوى أداء مشرف وتنوع في الرسالة والمادة الإعلامية واستطاعت إيصال مظلومة الشعب اليمني إلى العالم.. مشيرا إلى ما حققه الإعلامي اليمني في هذه المرحلة سيسجله التاريخ في انصع صفحاته وسيحظى باهتمام الباحثين والمهتمين.

ولفت إلى أن وسائل الإعلام الوطنية استطاعت تحقيق قفزة نوعية في مستوى الأداء عقب ثورة الـ21من سبتمبر المباركة بالرغم من الظروف والأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار والاستهداف المتعمد لها من قبل تحالف العدوان، وتمكنت من التغلب على التحديات التي فرضها العدوان.

وأشاد الوزير حامد بصمود ومستوى الأداء المتميز لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة خلال الفترة الماضية وما حققته من نجاحات في كشف زيف وتضليل وسائل إعلام العدوان رغم ما تمتلكه من وسائل وتقنيات كبيرة.

كما نوه بجهود مختلف وسائل الإعلام مواكبة البطولات والإنتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية وكذا ما تم انجازه من تطوير وتحديث للصناعة العسكرية والقوة الصاروخية.

وقال " نشعر بالفخر والإعتزاز بما قامت به وسائل الإعلام وكوادرها الوطنية التي أثبتت تميزها في مرحلة إستثنائية يمر بها الوطن واستطاعت مواجهة الهجمة الإعلامية الشرسة التي تعرض لها الوطن من قبل وسائل إعلام دولية ".

وأشار وزير الإعلام إلى أنه تم استكمال كافة الترتيبات للتغطية الإعلامية لفعالية الاحتفال بالعيد الثالث لثورة الـ21 من سبتمبر وبما يليق بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب أبناء الشعب اليمني.

كما أكد حرص وزارة الإعلام واهتمامها بمختلف وسائل الإعلام الوطنية وكوادرها ولن تألوا جهدا في العمل على دعمها في مختلف الجوانب وبما يمكنها من الاستمرار في أداء دورها الرائد كونها تمثل جبهة من جبهات الصمود في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه الوطن.

سبـأ
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