[20/سبتمبر/2017]
جيزان - سبأ :
دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع للجيش السعودي في جيزان.
وأكد مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استهداف تجمعات الجيش السعودي في موقع أم القطب الشرقية بصلية من الصواريخ .
وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية دكت تجمعات الجيش السعودي في جبل جحفان وقرية الراحة ومركز جلاح ومرابض المدفعية في قرية وعلان، محققة إصابات مباشرة.
وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على موقع مستحدث في نعشا كبدوا خلال العدو خسائر في الأرواح والعتاد واغتنام أسلحة متنوعة.
سبـأ