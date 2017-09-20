محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنطلاق قافلة من محافظة ذمار دعما للجيش واللجان الشعبية ذمار- سبأ :

إنطلقت من محافظة ذمار اليوم قافلة غذائية دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات دفاعا عن اليمن وسيادته وأمنه وإستقراره.



احتوت القافلة التي قدمت من مختلف المديريات، على كميات كبيرة من المواد الغذائية والمشروبات والمواشي، إلى جانب أدوية ومستلزمات طبية.



وخلال انطلاق القافلة للعاصمة صنعاء أشار محافظ ذمار حمود محمد عباد، إلى أن حشود أبناء المحافظة من مختلف المديريات إلى ميدان السبعين للإحتفاء بـ 21سبتمبر وكل أعياد الثورة اليمنية، لا يعبر فقط عن الإبتهاج بالمناسبة، إنما يعبر أيضا عن حيوية أبناء الشعب وإرادته في مواجهة العدوان، والتأكيد على وقوفه مع أهداف الثورة اليمنية.



ولفت إلى أن الشعب اليمني سيظل بإستمرار هو الأكثر قدرة في الدفاع عن وطنه .. مؤكدا أهمية الصمود والثبات وتعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



رافق القافلة عدد من قيادات السلطة المحلية ومشائخ ووجهاء من مجلس التلاحم القبلي بالمحافظة.

سبـأ [20/سبتمبر/2017]سبـأ