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وزير المياه والبيئة يلتقي محافظ صعدة
[20/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
ناقش وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير خلال لقائه اليوم بصنعاء محافظ صعدة محمد جابر عوض، المواضيع المتصلة بقطاع المياه في المحافظة.

وفي اللقاء استعرض محافظ صعدة إحتياجات المحافظة في مجال المياه والصرف الصحي ومنها تنفيذ شبكة الصرف الصحي بمدينة صعدة خاصة وأن الدراسة المتعلقة بتنفيذ الشبكة متوفرة.

وعبر عن الشكر للجهود التي تبذلها وزارة المياه والبيئة والإهتمام الذي توليه لمشاريع المياه بصعدة.

وقد أكد وزير المياه والبيئة أهمية تحديث الدراسة الخاصة بمشروع المياه والصرف الصحي لمدينة صعدة وتنفيذ مشروع الصرف الصحي على مراحل نظرا لعدم توفر التمويلات .. لافتا إلى أن الوزارة تولي محافظة صعدة إهتمام خاص.

ووجه بتشكيل فريق من المهندسين لتحديث الدراسة الخاصة بمشروع المياه والصرف الصحي لمدينة صعدة.

وأكد المهندس نبيل الوزير حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم لقطاع المياه بالمحافظة وبما يسهم في تحقيق تلبية إحتياجات المحافظة من المشاريع.

حضر اللقاء رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس شهاب ناصر ونائب رئيس الهيئة المهندس فواز قيران.
سبأ
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