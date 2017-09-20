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آخر تحديث: الأربعاء، 20 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:47:18م
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نائب وزير الداخلية: ثورة 21 سبتمبر أعادت الثقة للأجهزة الأمنية
[20/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
أكد نائب وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيواني أن ثورة الـ 21 من سبتمبر أعادت الثقة للأجهزة الأمنية والذي إنعكس إيجاباً على دورها في مكافحة الإرهاب والجريمة.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ثورة 21 من سبتمبر إستطاعت أن تحدث تطور في مضمون العملية الأمنية والتي أصبح المواطن اليوم مقياس نجاحها.

وقال " إن ذلك تجلى في الدفع بالمؤسسة الأمنية إلى مواقع متقدمة في الحفاظ على وحدة وتماسك الجبهة الداخلية من خلال تمكنها من ضبط عشرات الخلايا الإجرامية والتخريبية التابعة للعدوان ومرتزقته، وضبط المئات من المحاولات الإرهابية والتخريبية قبل وقوعها ".

كما أكد أن الحالة الأمنية التي تنعم بها العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية، تمثل أبرز إنجاز أمني.

وأشار اللواء الخيواني إلى أن ثورة 21 سبتمبر أوجدت تقارب بين المجتمع والمؤسسة الأمنية، ما أضاف عناصر قوة جديدة للعملية الأمنية، وزاد من حضور المؤسسة الأمنية في حياة المجتمع والتأثير بمجرياتها، فضلا عن تعزيز الأمن والإستقرار.
سبأ
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