رئيس الأركان يضع إكليل من الزهور ويقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء [20/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

وضع رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري ومعه نائب رئيس هيئة الأركان اللواء الركن علي حمود الموشكي وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان اليوم، إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في ضريح الجندي المجهول بميدان السبعين وروضة الشهداء بشارع الخمسين بالعاصمة صنعاء بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر.



وأكد رئيس هيئة الأركان إلى أن وضع إكليل الزهور يأتي تقديرا وعرفانا بما قدمه الشهداء من تضحيات من اجل العزة والكرامة ومواجهة قوى تحالف العدوان ..مشيدا بالانتصارات الميدانية التي تتحقق بفضل الجهود والعطاءات الوطنية العظيمة للشعب اليمني ولصمود واستبسال أبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية في مواجهة الغزاة والمعتدين.



ودون اللواء الغماري في سجل الزيارات كلمة عبر فيها عن اعتزاز اليمن قيادة وشعبا بالتضحيات الجسيمة لمنتسبي القوات المسلحة واللجان الشعبية وما يسطرونه من ملاحم بطولية وانتصارات متتالية كسروا بها تحالف العدوان.



كما أكد المضي على درب الشهداء وتقديم الغالي في سبيل اليمن واستقلاله ورفض الوصاية والهيمنة لدول الشر والعدوان.. مترحما على أرواح الشهداء الأبرار.



وأشار رئيس الأركان العامة إلى أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ستولي أسر الشهداء جل الرعاية والاهتمام.



رافقه خلال وضع إكليل الزهور مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى محمد المهدي وعدد من القيادات العسكرية ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع.

سبأ