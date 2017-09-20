ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 20 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:07:28م
الرئيس الصماد يقوم بزيارة تفقدية لميدان السبعين
قام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى صباح اليوم بزيارة تفقدية إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، للاطلاع على الترتيبات النهائية لاستقبال المواطنين الذين سيحتشدون غدا بميدان السبعين في العيد الثالث لثورة الـ21 من سبتمبر.
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بالقدس ومواجهات واصابات في ابو ديس ويعتقل 13 فلطسينيا
شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، اجراءاتها العسكرية القمعية في مدينة القدس المحتلة، خصوصا عند بوابات بلدتها القديمة، وسط انتشار واسع لعناصر وحداتها الخاصة، واندلاع مواجهات في بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة، تركزت في شارع المدار
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1015 ) بقيمة 227 ملياراً و718 مليوناً و780 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الأول يواصل معسكره بالقاهرة ويواجه المقاصة ودياً
يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي في العاصمة المصرية القاهرة استعداداً لمواجهة منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم بإياب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
رئيس الأركان يضع إكليل من الزهور ويقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء
استقرار الأسهم الأمريكية عند الفتح
فعالية بصنعاء بعنوان جامعة 21 سبتمبر من ثمار الثورة
منظمة الفاو تدعو إلى عدم التساهل مع هدر الأغذية في العالم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
استقرار الأسهم الأمريكية عند الفتح
[20/سبتمبر/2017]  نيويورك ـ سبأ:
لم يطرأ تغير يذكر على وول ستريت عند الفتح اليوم الأربعاء حيث يترقب المستثمرون اختتام الاجتماع الذي استمر يومين لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات بشأن ثالث رفع لسعر الفائدة خلال العام الحالي.

 وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1.14 نقطة أو 0.01 بالمائة إلى 22371.94 نقطة.

 وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.29 نقطة أو 0.01 بالمائة إلى 2506.94 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 2.85 نقطة أو 0.04 بالمائة إلى 6458.47 نقطة. 
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
ارتفاع لمبيعات التجزئة في بريطانيا  
ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
النفط يصعد بعد تلميح العراق لإمكانية مد اتفاق خفض الإنتاج
ارتفاع الأسهم الأمريكية بشكل طفيف عند الفتح قبل اجتماع مجلس الاحتياطي
استقرار أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 5 أشهر مع التزام منتجي الشرق الأوسط بخفض الإنتاج
إنخفاض سعر الذهب إلى نحو 1315 دولاراً للاوقية
منطقة اليورو تسجل معدل تضخم 1.5بالمائة في أغسطس الماضي
الصين توافق على 9 طلبات للاكتتاب العام
الدينار الجزائري يسجل هبوط غير مسبوق
العدوان السعودي على اليمن
غارتان لطيران العدوان على موزع بتعز
[20/سبتمبر/2017]
إرتفاع ضحايا غارات العدوان بصعدة إلى تسعة شهداء وجرحى
[20/سبتمبر/2017]
استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارات طيران العدوان على منزل في صعدة
[20/سبتمبر/2017]
أكثر من 52 غارة إجرامية لطيران العدوان على محافظات الجمهورية
[20/سبتمبر/2017]
إستشهاد أربعة مواطنين بغارة لطيران العدوان على بمديرية كشر بحجة
[19/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by