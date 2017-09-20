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استقرار الأسهم الأمريكية عند الفتح
[20/سبتمبر/2017] نيويورك ـ سبأ:
لم يطرأ تغير يذكر على وول ستريت عند الفتح اليوم الأربعاء حيث يترقب المستثمرون اختتام الاجتماع الذي استمر يومين لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات بشأن ثالث رفع لسعر الفائدة خلال العام الحالي.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1.14 نقطة أو 0.01 بالمائة إلى 22371.94 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.29 نقطة أو 0.01 بالمائة إلى 2506.94 نقطة.
وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 2.85 نقطة أو 0.04 بالمائة إلى 6458.47 نقطة.
سبأ