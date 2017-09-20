المنتخب الأول يواصل معسكره بالقاهرة ويواجه المقاصة ودياً [20/سبتمبر/2017] القاهرة - سبأ:

يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي في العاصمة المصرية القاهرة استعداداً لمواجهة منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم بإياب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.



ويجري المنتخب الوطني تمارينه اليومية بمعسكره الخارجي الذي بدأ في 11 سبتمبر الجاري على حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية تحت إشراف مدير الجهاز الفني المدرب الإثيوبي ابرهام مبراتو الذي انضم لمعسكر المنتخب الأحد الماضي بعد إجازة قصيرة له.



ويخوض المنتخب الوطني الأول مباراة تجريبية مع فريق المقاصة المصري بعد غد الجمعة هي الأولى بمعسكره الحالي للاطلاع على مدى جاهزية اللاعبين وأوجه القصور لمعالجتها قبل مباراة الفلبين القادمة.



وكان المنتخب الوطني حقق تعادلاً ثميناً مع مضيفه الفلبيني بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما بمدينة باكلود في 5 سبتمبر الجاري ضمن الجولة الثالثة للتصفيات، ليرفع اليمن رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني للمجموعة السادسة خلف المتصدر الفلبين الذي رفع رصيده إلى سبع نقاط، فيما يحل منتخب طاجكستان ثالثا بثلاث نقاط ، والنيبال أخيرا بنقطة وحيدة.

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