فعالية بصنعاء بعنوان جامعة 21 سبتمبر من ثمار الثورة [20/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

نظمت بصنعاء اليوم فعالية علمية بعنوان "جامعة 21 سبتمبر من ثمار الثورة"، في إطار الإحتفال بأعياد الثورة.



وفي الفعالية التي حضرها عدد من وكلاء المحافظة والأكاديميين والمشائخ وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة .. أشار محافظ صنعاء حنين قطينة إلى أهمية الإحتفاء بثورة 21 سبتمبر التي أفشلت مشروع تقسيم اليمن والإرتهان للخارج.



ولفت إلى أن جامعة 21 سبتمبر تعد إحدى ثمار هذه الثورة .. مؤكدا أنه سيتم إرسال قافلة غذائية للمرابطين في مختلف جبهات الشرف والبطولة من مديريات المحافظة.



من جانبه أشار رئيس جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية الدكتور ياسر عبدالغني إلى أن الجامعة تمثل ثمرة من ثمار هذه الثورة.



واستعرض الإنجازات التي حققتها الجامعة منذ إنشاءها .. مبينا أن الجامعة سعت إلى إحداث نقلة نوعية في الجوانب العلمية والأكاديمية والصحية، حيث استوعبت كلية الطب 600 طالبا وطالبة خلال العام الأول فضلا عن إمتلاكها أحدث نظام تعليمي الكتروني - التعليم المبنى على المشكلات.



وأكد الدكتور عبدالمغني أن وزارة التعليم العالي وافقت إنشاء كلية التخدير بالجامعة، كما سيتم وضع حجر الأساس لإنشاء كلية الأسنان والمعام بتمويل من محافظة صنعاء.



فيما أشار الدكتور أمين الغوش في كلمة الأكاديميين والطالب عبدالله روضان في كلمة أبناء الشهداء من الطلاب إلى أن ثورة 21 سبتمبر هي إمتداد للثورات السابقة.



تخلل الفعالية قصائد شعرية للطالبتين زينة السالمي وأمة الرحيم المحطوري وعادل بن صبر، وريبورتاج عن التعليم المبني على المشكلات.

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