منظمة الفاو تدعو إلى عدم التساهل مع هدر الأغذية في العالم [20/سبتمبر/2017] نيويورك ـ سبأ:

دعا جوزيه غرازيانو دا سيلفا المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى تجديد الالتزام العالمي بعدم التساهل مع هدر وفقد الأغذية.



وقال غرازيانو دا سيلفا خلال لقاء نظم على هامش الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة ان "عدم التساهل مع فقد وهدر الأغذية هو أمر منطقي من الناحية الاقتصادية" مشيرا إلى أن تقارير أظهرت أنه مقابل كل دولار يتم استثماره في سياسات الحد من فقد وهدر الأغذية سنوفر 14 دولاراً.



وأكد أن "الاستثمار في اجراءات منع هدر وفقد الأغذية يعني كذلك الاستثمار في سياسات مكافحة الفقر لأنه يعزز أنظمة الغذاء المستدامة للوصول إلى عالم خالٍ من الجوع".



وتشير الاحصائيات العالمية إلى أن ثلث الغذاء الذي يتم انتاجه للاستهلاك البشري يهدر كل عام على مستوى العالم حيث يعيش معظم الجوعى البالغ عددهم 815 مليون شخص في المناطق الريفية في الدول النامية وهم من الأسر الزراعية ورعاة الماشية وصائدي الأسماك الذين لا يمتلكون وسائل لمنع فقدان وهدر الأغذية.

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