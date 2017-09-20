مكتب الدكتور لبوزة ينفي ما تم تداوله في أحد مواقع التواصل الاجتماعي [20/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

نفى مصدر مسئول في مكتب نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة، ما تم تداوله في أحد مواقع التواصل الاجتماعي منسوبا إلى الدكتور لبوزة.



وأكد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تصريحات نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى تنشر عبر القنوات الرسمية.



وحذر المصدر من التعامل مع ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي منسوبا لنائب رئيس المجلس السياسي الأعلى .. مؤكدا أن لا صله للدكتور لبوزة بما يكتب أو ينشر على تلك الصفحات الوهمية التي تنتحل أسمه.

سبأ