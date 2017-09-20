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آخر تحديث: الأربعاء، 20 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:07:28م
الرئيس الصماد يقوم بزيارة تفقدية لميدان السبعين
قام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى صباح اليوم بزيارة تفقدية إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، للاطلاع على الترتيبات النهائية لاستقبال المواطنين الذين سيحتشدون غدا بميدان السبعين في العيد الثالث لثورة الـ21 من سبتمبر.
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بالقدس ومواجهات واصابات في ابو ديس ويعتقل 13 فلطسينيا
شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، اجراءاتها العسكرية القمعية في مدينة القدس المحتلة، خصوصا عند بوابات بلدتها القديمة، وسط انتشار واسع لعناصر وحداتها الخاصة، واندلاع مواجهات في بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة، تركزت في شارع المدار
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1015 ) بقيمة 227 ملياراً و718 مليوناً و780 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الأول يواصل معسكره بالقاهرة ويواجه المقاصة ودياً
يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي في العاصمة المصرية القاهرة استعداداً لمواجهة منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم بإياب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.
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مكتب الدكتور لبوزة ينفي ما تم تداوله في أحد مواقع التواصل الاجتماعي
[20/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
نفى مصدر مسئول في مكتب نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة، ما تم تداوله في أحد مواقع التواصل الاجتماعي منسوبا إلى الدكتور لبوزة.

وأكد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تصريحات نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى تنشر عبر القنوات الرسمية.

وحذر المصدر من التعامل مع ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي منسوبا لنائب رئيس المجلس السياسي الأعلى .. مؤكدا أن لا صله للدكتور لبوزة بما يكتب أو ينشر على تلك الصفحات الوهمية التي تنتحل أسمه.
سبأ
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