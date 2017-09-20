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آخر تحديث: الأربعاء، 20 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:07:28م
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  رياضة
موجوروزا تسحق بويج في طوكيو وبليسكوفا تتقدم بنجاح
[20/سبتمبر/2017] طوكيو ـ سبأ:
فازت الإسبانية جاربين موجوروزا المصنفة الأولى عالميا على مونيكا بويج البطلة الأولمبية بمجموعتين متتاليتين لتبلغ دور الثمانية في بطولة بان باسيفيك للتنس في طوكيو اليوم الأربعاء.

 وخاضت موجوروزا مباراتها الأولى منذ تصدر التصنيف العالمي وتمكنت بطلة ويمبلدون من كسر إرسال لاعبة بويرتوريكو مرتين في المجموعة الأولى وسيطرت على المجموعة الثانية لتفوز 6-4 و6-صفر.

 وخسرت بويج إرسالها في أول شوط في المباراة وحاولت العودة إلى اللقاء بحسم الشوط الرابع بعد كسر إرسال موجوروزا قبل أن تفوز اللاعبة الإسبانية بالشوط التالي مباشرة وتكسر إرسال منافستها.

 وبعد حسم المجموعة الأولى ارتفع أداء موجوروزا البالغ عمرها 23 عاما وتفوقت تماما على بويج المصنفة 70 عالميا وحسمت الفوز بثالث إرسال ساحق عقب 75 دقيقة.

  وستلعب بليسكوفا في المباراة المقبلة مع الألمانية أنجليك كيربر التي تفوقت على الروسية داريا كاساتكينا 7-6 و6-3.

 كما تفوقت الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا 6-4 و4-6 و6-2 على الصينية وانغ قيانغ التي كانت قد فازت في الدور الأول 6-صفر و6-صفر على كريستينا ملادينوفيتش المصنفة الثامنة.
سبأ
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