ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 20 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:07:28م
الرئيس الصماد يقوم بزيارة تفقدية لميدان السبعين
قام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى صباح اليوم بزيارة تفقدية إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، للاطلاع على الترتيبات النهائية لاستقبال المواطنين الذين سيحتشدون غدا بميدان السبعين في العيد الثالث لثورة الـ21 من سبتمبر.
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بالقدس ومواجهات واصابات في ابو ديس ويعتقل 13 فلطسينيا
شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، اجراءاتها العسكرية القمعية في مدينة القدس المحتلة، خصوصا عند بوابات بلدتها القديمة، وسط انتشار واسع لعناصر وحداتها الخاصة، واندلاع مواجهات في بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة، تركزت في شارع المدار
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1015 ) بقيمة 227 ملياراً و718 مليوناً و780 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الأول يواصل معسكره بالقاهرة ويواجه المقاصة ودياً
يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي في العاصمة المصرية القاهرة استعداداً لمواجهة منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم بإياب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
رئيس الأركان يضع إكليل من الزهور ويقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء
استقرار الأسهم الأمريكية عند الفتح
فعالية بصنعاء بعنوان جامعة 21 سبتمبر من ثمار الثورة
منظمة الفاو تدعو إلى عدم التساهل مع هدر الأغذية في العالم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وكيل محافظة إب يتفقد سير الإمتحانات بالمعهد الصحي
[20/سبتمبر/2017] إب - سبأ:
تفقد وكيل محافظة إب صادق حمزة اليوم سير إمتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المعهد العالي للعلوم الصحية بالمحافظة.

واستمع خلال الزيارة من عميد المعهد الدكتور معمر العلفي إلى إيضاح حول الإمتحانات في كافة المستويات والأقسام بالمعهد التي يتقدم لها 800 طالبا وطالبة موزعين على أقسام التمريض والمختبرات والقبالة ومساعد طبيب.

وحث الوكيل حمزة قيادة المعهد والكادر التدريسي والإداري على توفير الأجواء الملائمة بما يمكن الطلاب والطالبات من إجراء الإمتحانات .

وأكد دعم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لجهود تطوير أنشطة المعهد وتعزيز أداءه العلمي بما يسهم في تحسين كفاءة مخرجاته الصحية ومواكبة التطورات في المجال الصحي .

ولفت وكيل المحافظة إلى أن المعهد الصحي يعد أحد أبرز الصروح التعليمية بالمحافظة والتي أسهمت بدور فاعل في تدريب وتأهيل وتخريج الكوادر الصحية في عدد من التخصصات.

إلى ذلك اطلع وكيل محافظة إب على سير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بقسم الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة العام.

واستمع من رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور محمد المجاهد إلى شرح حول سير العمل في القسم والصعوبات التي تواجه القسم جراء إنعدام المحاليل والمستلزمات الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي .

وتفقد الوكيل حمزة الجرحى والمصابين بمستشفى الثورة العام .. مشيدا بالتضحيات التي يقدمها المرابطين في مختلف جبهات العزة والشرف لمواجهة العدوان والدفاع عن الوطن.

فيما عبر الجرحى عن إمتنانهم لهذه الزيارة وتلمس أحوالهم الصحية .. مؤكدين أنهم سيواصلون التضحيات بعد شفائهم في مواجهة العدوان.
سبأ
  المزيد من (محلي)
رئيس الأركان يضع إكليل من الزهور ويقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء
فعالية بصنعاء بعنوان جامعة 21 سبتمبر من ثمار الثورة
مكتب الدكتور لبوزة ينفي ما تم تداوله في أحد مواقع التواصل الاجتماعي
مصرع قيادي من مرتزقة العدوان بقصف مدفعي في الجوف
أبناء همدان بمحافظة صعدة يجددون التأكيد على الاستمرار في رفد الجبهات
فعالية بكلية الطب والعلوم بجامعة عمران
ندوة فكرية بعنوان ''26 سبتمبر ..الفكرة والثورة''
وقفة لمرضى السرطان تندد بإستمرار الحصار ومنع دخول الأدوية
الأمانة العامة لجائزة الدولة للشباب تنهي التصفيات النهائية في الفن التشكيلي
مجلس النواب يهنئ بأعياد الثورة اليمنية ويناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية
العدوان السعودي على اليمن
غارتان لطيران العدوان على موزع بتعز
[20/سبتمبر/2017]
إرتفاع ضحايا غارات العدوان بصعدة إلى تسعة شهداء وجرحى
[20/سبتمبر/2017]
استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارات طيران العدوان على منزل في صعدة
[20/سبتمبر/2017]
أكثر من 52 غارة إجرامية لطيران العدوان على محافظات الجمهورية
[20/سبتمبر/2017]
إستشهاد أربعة مواطنين بغارة لطيران العدوان على بمديرية كشر بحجة
[19/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by