وكيل محافظة إب يتفقد سير الإمتحانات بالمعهد الصحي [20/سبتمبر/2017] إب - سبأ:

تفقد وكيل محافظة إب صادق حمزة اليوم سير إمتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المعهد العالي للعلوم الصحية بالمحافظة.



واستمع خلال الزيارة من عميد المعهد الدكتور معمر العلفي إلى إيضاح حول الإمتحانات في كافة المستويات والأقسام بالمعهد التي يتقدم لها 800 طالبا وطالبة موزعين على أقسام التمريض والمختبرات والقبالة ومساعد طبيب.



وحث الوكيل حمزة قيادة المعهد والكادر التدريسي والإداري على توفير الأجواء الملائمة بما يمكن الطلاب والطالبات من إجراء الإمتحانات .



وأكد دعم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لجهود تطوير أنشطة المعهد وتعزيز أداءه العلمي بما يسهم في تحسين كفاءة مخرجاته الصحية ومواكبة التطورات في المجال الصحي .



ولفت وكيل المحافظة إلى أن المعهد الصحي يعد أحد أبرز الصروح التعليمية بالمحافظة والتي أسهمت بدور فاعل في تدريب وتأهيل وتخريج الكوادر الصحية في عدد من التخصصات.



إلى ذلك اطلع وكيل محافظة إب على سير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بقسم الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة العام.



واستمع من رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور محمد المجاهد إلى شرح حول سير العمل في القسم والصعوبات التي تواجه القسم جراء إنعدام المحاليل والمستلزمات الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي .



وتفقد الوكيل حمزة الجرحى والمصابين بمستشفى الثورة العام .. مشيدا بالتضحيات التي يقدمها المرابطين في مختلف جبهات العزة والشرف لمواجهة العدوان والدفاع عن الوطن.



فيما عبر الجرحى عن إمتنانهم لهذه الزيارة وتلمس أحوالهم الصحية .. مؤكدين أنهم سيواصلون التضحيات بعد شفائهم في مواجهة العدوان.

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