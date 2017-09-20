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روسيا تستعيد مقعدها في مجلس الفيفا
[20/سبتمبر/2017] جنيف ـ سبأ:
استعادت روسيا اليوم مقعدها من جديد في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي للعبة (كونجرس اليويفا) في مدينة جنيف السويسرية.
وشهد الكونجرس الاستثنائي انتخاب أليكسي سوروكين ، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لمونديال روسيا 2018 ، بالتزكية ، عضوا ممثلا لليويفا ، وذلك حتى عام 2018 .
وكان المقعد شاغرا منذ الربيع ، عندما جرى إنهاء عمل فيتالي موتكو نائب رئيس الوزراء الروسي بقرار من رئيس لجنة الحوكمة بالفيفا حينذاك ميجيل مادورو ، بدعوى تضارب المصالح.
كذلك شهد الكونجرس التصديق على انضمام عضوين اثنين من رابطة الأندية الأوروبية (ايكا) إلى اللجنة التنفيذية لليويفا ، وهما أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي وايفان جازيديس رئيس أرسنال الإنجليزي.
سبأ