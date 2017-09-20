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آخر تحديث: الأربعاء، 20 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:07:28م
الرئيس الصماد يقوم بزيارة تفقدية لميدان السبعين
قام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى صباح اليوم بزيارة تفقدية إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، للاطلاع على الترتيبات النهائية لاستقبال المواطنين الذين سيحتشدون غدا بميدان السبعين في العيد الثالث لثورة الـ21 من سبتمبر.
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بالقدس ومواجهات واصابات في ابو ديس ويعتقل 13 فلطسينيا
شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، اجراءاتها العسكرية القمعية في مدينة القدس المحتلة، خصوصا عند بوابات بلدتها القديمة، وسط انتشار واسع لعناصر وحداتها الخاصة، واندلاع مواجهات في بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة، تركزت في شارع المدار
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1015 ) بقيمة 227 ملياراً و718 مليوناً و780 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الأول يواصل معسكره بالقاهرة ويواجه المقاصة ودياً
يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي في العاصمة المصرية القاهرة استعداداً لمواجهة منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم بإياب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.
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  رياضة
روسيا تستعيد مقعدها في مجلس الفيفا
[20/سبتمبر/2017] جنيف ـ سبأ:
استعادت روسيا اليوم مقعدها من جديد في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي للعبة (كونجرس اليويفا) في مدينة جنيف السويسرية.

 وشهد الكونجرس الاستثنائي انتخاب أليكسي سوروكين ، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لمونديال روسيا 2018 ، بالتزكية ، عضوا ممثلا لليويفا ، وذلك حتى عام 2018 .

 وكان المقعد شاغرا منذ الربيع ، عندما جرى إنهاء عمل فيتالي موتكو نائب رئيس الوزراء الروسي بقرار من رئيس لجنة الحوكمة بالفيفا حينذاك ميجيل مادورو ، بدعوى تضارب المصالح.

 كذلك شهد الكونجرس التصديق على انضمام عضوين اثنين من رابطة الأندية الأوروبية (ايكا) إلى اللجنة التنفيذية لليويفا ، وهما أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي وايفان جازيديس رئيس أرسنال الإنجليزي.
سبأ
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