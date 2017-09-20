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آخر تحديث: الأربعاء، 20 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:07:28م
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أبناء همدان بمحافظة صعدة يجددون التأكيد على الاستمرار في رفد الجبهات
[20/سبتمبر/2017] صعدة - سبأ:
جدد أبناء همدان بن زيد بمحافظة صعدة التأكيد على استمرارهم في رفد الجبهات بالرجال والمال دفاعاً عن الوطن وعزته وكرامته.

وأكدوا في لقاء قبلي موسع اليوم، أهمية المشاركة في العيد الثالث لثورة الـ 21 سبتمبر بما يعزز من الاصطفاف والتلاحم الوطني في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

 واستنكر أبناء همدان بن زيد ما يرتكبه تحالف العدوان السعودي الأمريكي من جرائم بحق اليمن أرضاً وإنسانا .. مؤكدين ضرورة مواجهة تصعيد العدوان دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره.

وشدد المشاركون على ضرورة رفد الجبهات والوقوف إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية.

حضر اللقاء مستشار محافظ صعدة علي حسين الحوثي.

سبأ
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