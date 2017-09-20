فعالية بكلية الطب والعلوم بجامعة عمران [20/سبتمبر/2017] عمران - سبأ:

عقدت بكلية الطب والعلوم بجامعة عمران اليوم فعالية بعنوان " ثورة 21 سبتمبر .. الأهداف والمنجزات ".



وفي الفعالية أشاد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان بالتضحيات التي قدمها أبناء عمران في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة.



وأشار إلى أن إحياء هذه المناسبات الوطنية، يؤكد وقوف أبناء الشعب اليمني في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته .



بدوره اعتبر رئيس جامعة عمران الدكتور عبد الرحمن الوادعي، إحياء ثورتي 21 و 26 سبتمبر تعبير عن موقف أبناء اليمن بمختلف مكوناتهم وانتماءاتهم في رفض العدوان وصمودهم في مواجهته.



وألقيت عدد من الكلمات أكدت أن ثورة 21 سبتمبر وحدت أبناء الشعب اليمني في مواجهة الهيمنة والوصاية الخارجية وأحبطت مؤامرات ومخططات الأعداء.



حضر الفعالية مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل وعدد من قيادات السلطة المحلية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية.

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