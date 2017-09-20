ارتفاع لمبيعات التجزئة في بريطانيا [20/سبتمبر/2017] لندن – سبأ:

ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي بنسبة واحدة بالمائة مخالفة كل التوقعات التي قدرت نموا شهريا لا يزيد عن 2ر0 بالمائة.



واكدت البيانات التي وردت في تقرير لمكتب الاحصاء الوطني البريطاني اليوم الاربعاء ان المبيعات الشهرية في أغسطس سجلت أسرع وتيرة نمو منذ أبريل الماضي وذلك برغم الضغوطات على نفقات المستهلكين من جراء ارتفاع معدل التضخم الى 9ر2 بالمائة.



واوضحت ان المبيعات حققت نموا على أساس سنوي بلغت نسبته 4ر2 بالمائة مقابل توقعات بارتفاعها بنسبة 1ر1 بالمائة مضيفة ان المبيعات قفزت بشكل غير متوقع برغم ارتفاع اسعار كل المواد على أساس سنوي بأعلى وتيرة تسجل منذ عام 1992.



واشارت البيانات الى استمرار نمو مبيعات التجزئة مع نهاية اغسطس الماضي للشهر ال52 على التوالي.

سبأ