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آخر تحديث: الأربعاء، 20 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:07:28م
الرئيس الصماد يقوم بزيارة تفقدية لميدان السبعين
قام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى صباح اليوم بزيارة تفقدية إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، للاطلاع على الترتيبات النهائية لاستقبال المواطنين الذين سيحتشدون غدا بميدان السبعين في العيد الثالث لثورة الـ21 من سبتمبر.
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بالقدس ومواجهات واصابات في ابو ديس ويعتقل 13 فلطسينيا
شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، اجراءاتها العسكرية القمعية في مدينة القدس المحتلة، خصوصا عند بوابات بلدتها القديمة، وسط انتشار واسع لعناصر وحداتها الخاصة، واندلاع مواجهات في بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة، تركزت في شارع المدار
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1015 ) بقيمة 227 ملياراً و718 مليوناً و780 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الأول يواصل معسكره بالقاهرة ويواجه المقاصة ودياً
يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي في العاصمة المصرية القاهرة استعداداً لمواجهة منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم بإياب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.
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  اقتصاد
ارتفاع لمبيعات التجزئة في بريطانيا  
[20/سبتمبر/2017] لندن – سبأ:
ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي بنسبة واحدة بالمائة مخالفة كل التوقعات التي قدرت نموا شهريا لا يزيد عن 2ر0 بالمائة.

 واكدت البيانات التي وردت في تقرير لمكتب الاحصاء الوطني البريطاني اليوم الاربعاء ان المبيعات الشهرية في أغسطس سجلت أسرع وتيرة نمو منذ أبريل الماضي وذلك برغم الضغوطات على نفقات المستهلكين من جراء ارتفاع معدل التضخم الى 9ر2 بالمائة.

 واوضحت ان المبيعات حققت نموا على أساس سنوي بلغت نسبته 4ر2 بالمائة مقابل توقعات بارتفاعها بنسبة 1ر1 بالمائة مضيفة ان المبيعات قفزت بشكل غير متوقع برغم ارتفاع اسعار كل المواد على أساس سنوي بأعلى وتيرة تسجل منذ عام 1992.

 واشارت البيانات الى استمرار نمو مبيعات التجزئة مع نهاية اغسطس الماضي للشهر ال52 على التوالي.
سبأ
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