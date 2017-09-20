ندوة فكرية بعنوان ''26 سبتمبر ..الفكرة والثورة'' [20/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

نظم المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني ندوة فكرية بعنوان" 26سبتمبر.. الفكرة والثورة".



وتأتي الندوة ضمن عدد من الفعاليات التي تنفذ خلال الفترة من 19 إلى 28 سبتمبر الجاري وكذا تدشين مهرجان "سلامنا أعياد " إحتفاءا بالعيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر.



وخلال الندوة استعرض الدكتور عبد العزيز المقالح ومحمد عبدالله الفسيل والدكتور عبد العزيز الترب واحمد قرحش ونور باعباد، مراحل من ذكريات الثورة السبتمبرية في حياة من عاصرها وما تشكله من منعطف في حياة اليمنيين.. مشيرين إلى أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة لما تمثله من دلالة وأهداف يتطلع إليها الشعب اليمني.



من جانبه رحب رئيس مركز منارات المهندس عبدالرحمن العلفي بالمشاركين في الندوة من الاكاديميين والمهتمين وممثلي منظمات المجتمع المدني.. مشيدا بتفاعلهم في أحياء هذه المناسبة الوطنية.

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