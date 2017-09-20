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آخر تحديث: الأربعاء، 20 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:07:28م
الرئيس الصماد يقوم بزيارة تفقدية لميدان السبعين
قام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى صباح اليوم بزيارة تفقدية إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، للاطلاع على الترتيبات النهائية لاستقبال المواطنين الذين سيحتشدون غدا بميدان السبعين في العيد الثالث لثورة الـ21 من سبتمبر.
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شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، اجراءاتها العسكرية القمعية في مدينة القدس المحتلة، خصوصا عند بوابات بلدتها القديمة، وسط انتشار واسع لعناصر وحداتها الخاصة، واندلاع مواجهات في بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة، تركزت في شارع المدار
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المنتخب الأول يواصل معسكره بالقاهرة ويواجه المقاصة ودياً
يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي في العاصمة المصرية القاهرة استعداداً لمواجهة منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم بإياب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.
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  عربي ودولي
الاتحاد الاوروبي يؤكد دعمه لوحدة العراق وسيادة اراضيه 
[20/سبتمبر/2017] بروكسل – سبأ:
اكد الاتحاد الأوروبي اليوم الاربعاء دعمه لوحدة العراق وسيادته رافضا استفتاء استقلال اقليم كردستان الذي سيجرى في ال25 من شهر سبتمبر الحالي.

وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في بيان ان "الاجراءات الانفرادية مثل الاستفتاء المقترح لها نتائج عكسية ويجب تجنبها".

واضافت ان "الاتحاد الاوروبي يدرك وجود قضايا معلقة بين اربيل وبغداد ويدعو الى الحوار لحلها".

 وأوضحت موغيريني ان "حل القضايا العالقة يتم من خلال حوار سلمي يؤدي الى حل متفق عليه مبني على التطبيق الكامل لاحكام الدستور العراقي" مرحبة بمبادرة الامم المتحدة لتسهيل الحوار ودعمه.

 يذكر ان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اعلن في السابع من يونيو الماضي اجراء استفتاء شعبي حول مسألة الانفصال عن العراق في ال25 من الشهر الحالي رغم الرفض المحلي والاقليمي والدولي له.  
سبأ
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