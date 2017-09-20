الاتحاد الاوروبي يؤكد دعمه لوحدة العراق وسيادة اراضيه [20/سبتمبر/2017] بروكسل – سبأ:

اكد الاتحاد الأوروبي اليوم الاربعاء دعمه لوحدة العراق وسيادته رافضا استفتاء استقلال اقليم كردستان الذي سيجرى في ال25 من شهر سبتمبر الحالي.



وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في بيان ان "الاجراءات الانفرادية مثل الاستفتاء المقترح لها نتائج عكسية ويجب تجنبها".



واضافت ان "الاتحاد الاوروبي يدرك وجود قضايا معلقة بين اربيل وبغداد ويدعو الى الحوار لحلها".



وأوضحت موغيريني ان "حل القضايا العالقة يتم من خلال حوار سلمي يؤدي الى حل متفق عليه مبني على التطبيق الكامل لاحكام الدستور العراقي" مرحبة بمبادرة الامم المتحدة لتسهيل الحوار ودعمه.



يذكر ان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اعلن في السابع من يونيو الماضي اجراء استفتاء شعبي حول مسألة الانفصال عن العراق في ال25 من الشهر الحالي رغم الرفض المحلي والاقليمي والدولي له.

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