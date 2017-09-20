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آخر تحديث: الأربعاء، 20 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:37:09م
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  محلي
مناقشة آلية توزيع المساعدات الغذائية بأمانة العاصمة
[20/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع بأمانة العاصمة اليوم برئاسة رئيس اللجنة الفنية التنفيذية للإغاثة رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بالأمانة حمود النقيب آلية توزيع  المساعدات الغذائية بالمديريات لشهر اكتوبر المقبل.

وتطرق الاجتماع الذي ضم ممثلي المنظمة الدولية للإغاثة والمجلس النرويجي وأعضاء اللجنة الفنية النفيذية للإغاثة مجيب الفاتش ومحمد أبو عريج إلى اهمية قيام المنظمة والمجلس بعملية مسح ميداني للفئات المستهدفة من الاسر المحتاجة والمتضررة والنازحة بمختلف مديريات امانة العاصمة بما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها.

وأستعرض الاجتماع جوانب تعزيز التعاون والتنسيق بين امانة العاصمة والمنظمة الدولية للإغاثة  والمجلس النرويجي والمشاريع المنفذة من قبل المنظمة والمجلس النرويجي وما تتطلبه المرحلة الحالية من ضرورة زيادة المساعدات لتغطية كافة الفئات المستهدفة  من الأسر المحتاجة والنازحة والمتضررة  بالعاصمة صنعاء.

وثمن النقيب جهود ودور المنظمات الدولية والجهات المانحة  والمنفذة  للمشاريع الانسانية والاغاثية في مختلف مديريات العاصمة للمساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين جراء استمرار العدوان السعودي الامريكي الغاشم وحصاره الظالم لأكثر من عامين ونصف.
سبأ
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